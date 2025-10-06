La Pizarra 5x05: Los inconvenientes del estilo que Ramis aplica al Burgos CF

El Burgos CF volvió de vacío de El Alcoraz tras dejar escapar un punto en el último suspiro. Los de Luis Miguel Ramis cayeron por 2-1 ante el Huesca con un gol del francés Samuel Ntamack en el minuto 94, en un encuentro muy gris por parte de ambos equipos, pero especialmente del conjunto blanquinegro, que apenas generó peligro y no supo mantener el empate cuando lo tenía en la mano.

El técnico burgalesista introdujo varios cambios en el once respecto a jornadas anteriores, y el equipo, aunque comenzó con cierta confianza, fue perdiendo protagonismo con el paso de los minutos. El Burgos se mostró sólido atrás, pero sin profundidad ni ideas en ataque. En una jugada aislada, el Huesca se adelantó antes del descanso con un tanto de Luna en el minuto 40.

En la segunda mitad, el Burgos mejoró ligeramente y logró empatar desde los once metros. Íñigo Córdoba forzó un penalti que transformó David González en el minuto 70, devolviendo la esperanza al conjunto blanquinegro. A partir de ahí, el partido se equilibró, con ambos equipos buscando la victoria sin demasiada claridad.

Cuando el choque parecía abocado al empate, el Burgos volvió a sufrir el castigo en el tiempo añadido: Ntamack aprovechó una última jugada para marcar el definitivo 2-1, dejando a los burgaleses con la sensación de haber perdido un punto que ya acariciaban. Así las cosas, el profesor Luis Sierra analiza los inconvenientes que supone el planteamiento de Ramis y la inoperancia de los blanquinegros a la hora de atacar. También se fija en la polémica por el primer gol del Huesca con un pie dentro del terreno de juego en el saque de banda previo.

El Burgos CF tiene por delante un interesantísimo partido ante el Real Valladolid. Un derbi que, según Luis Sierra, está muy de cara para el equipo de Ramis, que debería sumar los 3 puntos. El análisis del equipo pucelano deja más sombras que luces.