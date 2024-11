Burgos CF - Real Sporting: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos CF acumula siete partidos ligueros consecutivos sin ganar. El duelo de este domingo (16.15 horas) frente al Real Sporting de Gijón está marcado a fuego en la mente de los futbolistas blanquinegros. El nuevo Burgos de Luis Miguel Ramis necesita una victoria "como el comer" para cambiar el chip de negatividad en el que se encuentra, tras los últimos resultados.

Además, el duelo ante el Sporting se disputa tras la primera semana completa del nuevo técnico en el banquillo, por lo que la afición blanquinegra espera comprobar cuál es la identidad que quiere imponer el entrenador catalán.

LALIGA Burgos CF 1-0 Sporting, disputado en el Plantío la temporada pasada

La jornada 14 en Segunda División debe significar un punto de inflexión en la evolución del Burgos CF esta campaña, más si cabe, con un calendario próximo muy complicado. En las próximas semanas, el conjunto del Plantío visitará al Racing de Santander, recibirá al Eibar y viajará a Valencia para medirse al Levante de Julián Calero. Por lo tanto, el duelo ante el Sporting tiene todos los ingredientes para ser calificado como un duelo vital para el Burgos CF.

dos bajas confirmadas en el burgos cf

Luis Miguel Ramis ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque que "la convocatoria será prácticamente la misma" que la semana pasada. Además del lesionado de larga duración, Kevin Appin; son baja para el duelo Raúl Navarro e Iñigo Córdoba.

COPE Rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF

El técnico catalán ha desvelado que ha hablado con los dos y que "tienen muchas ganas de participar, pero tenemos que ir viendo con los servicios médicos cuándo nos autorizan para ir readaptándolos al esfuerzo. Las sesiones son bastante exigentes y hay que tener cierta precaución. El pronóstico es bueno, pero desde luego para este fin de semana no van a estar".

confiado en levantar la situación

Ramis se ha mostrado confiado en que tanto el equipo como la afición responderán positivamente en este nuevo desafío, destacando el trabajo que viene realizando el equipo durante la semana y la importancia de generar un ambiente único en el estadio.

“Hemos incidido mucho más en lo que queremos corregir y trabajar. El tiempo y el espacio para planificar bien cómo llegar al partido, nos permite acudir con buenas sensaciones”, ha comentado el técnico, que también ha recalcado que el equipo tiene muy claro el objetivo a seguir: “Cuando las cosas son claras, todo ayuda. Y ahora toca reflejar en partido el trabajo de la semana”.

En cuanto a la afición, el preparador del conjunto burgalés ha destacado la importancia de la grada que cree que debe ser un factor clave para lograr la victoria: “Tenemos que generar en el estadio el clima que se genera habitualmente. Habrá una afluencia grande, pero en la grada estoy convencido de que ganaremos el partido”. Además, ha aprovechado para recordar la causa social que acompaña este encuentro, en apoyo a las víctimas de las inundaciones: “Es un partido importante, en lo deportivo, y también en lo social con la fila cero de ayuda por la DANA. Desde aquí nuestra solidaridad”.

Sobre el rival, el Sporting de Gijón, Ramis ha explicado que el equipo asturiano es reconocido por su estructura clara y agresividad tanto con balón como sin él. “Conocemos al Sporting, tenemos muy definido su comportamiento en los partidos. Es un equipo con estructura clara, agresivo con y sin balón, sabemos lo que quiere buscar. Trabaja lejos de portería propia, es intenso”, ha destacado el técnico.

Ramis también ha hecho un análisis del momento actual de su equipo, reconociendo que aún hay aspectos por mejorar: “Los jugadores tienen que llevar las instrucciones al límite. Los jugadores están bien, lógicamente, hay un pensamiento de necesidad de un resultado para completar el proceso”. Además, ha insistido en que la clave está en continuar trabajando con convicción: “Todo lo que estamos haciendo ahora, es necesario. A base de insistir, y sobre lo que son capaces de aportar, llegará el resultado”.

Con respecto al rendimiento de la plantilla, Ramis se ha mostrado optimista y satisfecho con el nivel de compromiso mostrado por los futbolistas: “Intuía que el grupo era un buen bloque de trabajo y comprometido, y me he encontrado con algo mucho mejor. Me he encontrado una seriedad, una organización del trabajo muy buena. Buscamos ir más allá, siempre con el apoyo del club para que tengamos los máximos apoyos posibles”.

dónde ver y escuchar el burgos - sporting

La decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion entre el Burgos CF y el Sporting se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 10 de noviembre desde las 15.45 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos, la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva española.

Burgos CF Entrenamiento del Burgos CF este viernes

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel (que emite en toda España pero tiene foco en País Vasco, Navarra y La Rioja), Guuk (con foco en País Vasco y Navarra), Telecable (con foco en Asturias), R (con más foco en Galicia, Cantabria y León), Embou (con más foco en Aragón) y PTV Telecom.