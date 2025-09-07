El Burgos CF se defiende de un incisivo Las Palmas, que no encontró premio gracias a Cantero

Burgos y Las Palmas se tuvieron que conformar este domingo con un empate sin goles tras un partido en el que, sobre todo en el primer tiempo, pecaron de falta de puntería para concretar las ocasiones de gol que fabricaron.

El inicio del encuentro estuvo marcado por la igualdad y el protagonismo de los porteros. Tanto Cantero como Horkas evitaron que se moviera el marcador en los primeros compases del duelo.

Las Palmas trató de imponer su ritmo con llegadas de peligro, pero la falta de acierto no acompañó al equipo insular, y lo mismo le pasó al Burgos, aunque tardó en reaccionar.

LaLiga Ander Cantero fue uno de los protagonistas del Burgos CF - Las Palmas

Las oportunidades de gol de David González, ambas muy claras, no terminaron en portería.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron más trabados, con interrupciones constantes que frenaron el ritmo, en un choque con muchas ocasiones pese a la falta de goles.

El segundo acto en El Plantío comenzó con el Burgos más enchufado. Florian Miguel firmó la primera gran ocasión de gol nada más reanudarse el juego, pero de nuevo sin puntería.

El partido se fue espesando, con ambos equipos atascados y con el tiempo apretando. El Burgos perdió claridad en sus ataques, mientras que Las Palmas comenzó a ganar metros liderada por la visión de juego de Jonathan Viera.

LaLiga Mollejo debutó en el Burgos CF contra Las Palmas

En los últimos minutos, Luis García apostó por Jesé y Recoba, un doble cambio que dio aire fresco a los amarillos y agitó el encuentro con varias acciones desequilibrantes que, como sucedió durante todo el partido, no acabaron en gol.

Ficha técnica:

0 - Burgos CF: Cantero; Lizancos (Mollejo min 77), Aitor Córdoba, Sierra, Florian; Morante (Morante min 88), Atienza, David González (Appin min 68), Chapela (Brais Martínez min 77), Curro (Mejía min 88); y Fer Niño.

0 - UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Mika Mármol, Barcia, Clemente; Loiodice, Manu Fuster (Iván Gil min 71), Iñaki (Jesé min 84), Ale García; Lukovic (Recova min 84) y Cardona (Jonathan Vieira min 56).

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Amonestó por los locales a David González (min 56) y Morante (min 78), y por los visitantes a Loiodice (min 50) y Lukovic (min 61).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga Hypermotion disputado en El Plantío ante 9.687 espectadores.