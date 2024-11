El Burgos CF atraviesa su primera semana en descenso: "El techo está por tocar, creo a muerte"

El Burgos CF vive momentos complicados tras caer a puestos de descenso, después de su última derrota frente al Racing de Santander. Con nueve partidos consecutivos sin ganar y apenas 2 puntos sumados de los últimos 27 posibles, la situación es crítica para el conjunto blanquinegro. El cambio de entrenador, con la llegada de Luis Miguel Ramis, no ha traído la reacción esperada, sino todo lo contrario: tres derrotas en tres partidos.

El mediocentro Miguel Ángel Atienza, una de las voces más autorizadas del vestuario, ha comparecido en rueda de prensa este miércoles para analizar el momento del equipo y transmitir un mensaje de unión, autocrítica y confianza.

Reseteo emocional y mirada al futuro

El futbolista ha destacado la necesidad de trabajar desde lo emocional, algo que se viene repitiendo durante las últimas semanas sin éxito: “Hemos reseteado; la mejor manera de encarar el partido es siendo positivos. No es una situación agradable, queremos mirar hacia arriba, pero aquí demostraremos qué tipo de jugadores somos”.

Burgos CF El centrocampista del Burgos CF Miguel Atienza en un entrenamiento en Castañares

Lo que el Burgos CF ha mostrado hasta ahora no es suficiente para competir en la categoría y Atienza no ha dudado en reconocerlo. El equipo solo ha competido por momentos y no ha sido constante durante los 90 minutos. “La realidad nos dice que con lo que hacemos, no nos da. Esto nos convence, tenemos que llegar al límite. Hay que aumentar la capacidad de competir siempre”, explica el madrileño, que además ha insistido en que la irregularidad ha lastrado al equipo en las últimas jornadas: “No estamos siendo lo regulares que precisa la situación para conseguir resultados”.

Preparados para medirse a un gran rival

Este próximo sábado, el Burgos CF se mide a la SD Eibar (18.30h), un rival que llega reforzado después de su última victoria frente al Racing de Ferrol. Sin embargo, el mediocentro ha asegurado que la clave estará en centrarse en el propio rendimiento del equipo: “La mejor manera de hacerles daño reside en construir nuestra mejor versión. Si se acerca a lo que nos interesa, estaremos cerca de ganar”.

Atienza ha puesto en valor el papel de la afición, a la que ha calificado como un factor diferencial para el equipo. Aunque ha reconocido que no están en posición de exigir, ha apelado a la unidad entre jugadores y seguidores para salir adelante: “En los momentos duros, hay que estar juntos. Nuestra gente siempre está ahí. He vivido cuándo El Plantío aprieta de verdad. Este sábado, tiene que ser el estadio de los días grandes, y nosotros, el equipo de los días grandes”.

LALIGA El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, en el Racing - Burgos CF

"el techo está por tocar"

A pesar de la mala racha, Atienza se ha mostrado optimista y confiado en las posibilidades del grupo: “No me parece una situación dramática. Vamos a jugar la jornada 16, y el techo de este equipo está todavía por tocar. Yo creo en esta plantilla a muerte. Por cómo se comporta el equipo, cómo trabaja, es evidente que se le va a dar la vuelta a todo”.