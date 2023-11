Como ya advirtió Bolo en la previa, el Burgos CF presentó caras nuevas en un once que no tardó en encontrar el área rival, pero sí en hacerse con el dominio del juego. En el 8’ de partido, Álex Sancris remató en el segundo palo un gran centro desde la esquina que se perdió lamiendo la escuadra izquierda de Cendón. Para entonces, el Hércules, ya se había presentado en campo contrario hasta en tres ocasiones con mucho descaro, aunque sin demasiados recursos para definir las jugadas.

Superado el minuto 12, Esteban Saveljich se quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser sustituido con notables gestos de dolor. Durante los cinco minutos que tardó el Burgos en encontrar su recambio, el conjunto blanquiazul se topó con la madera en una doble ocasión que no fue capaz de aprovechar Michel, en primera instancia, y Alvarito, de cabeza, en segunda.

El aviso y la entrada de Kévin Appin fueron suficientes para que el conjunto burgalés reaccionara y se pusiera por delante. Fer Niño controló en el interior del área un envío raso desde la izquierda para plantarse sólo ante Cendón y superarlo con una definición por alto.

El tanto le sentó bien al cuadro de Bolo que durante cinco minutos movió al rival a su antojo. Pero eso no le afectó al Hércules, que siempre tuvo ganas de robar en campo contrario y obligar al Burgos a jugar más cerca de Loic Badiahsile. Bajo esa premisa, el cuadro herculano encontró el empate en una acción de fortuna. Jean Paul, ya sin espacio tras no atreverse con el disparo, intentó un centro al área que no pudo rechazar Mumo con la testa y que terminó colándose en la portería defendida por el portero francés.

Con un par más de Borja y Fer Niño desde la derecha y otra para el Hércules se llegó al descanso.

Tras el asueto, el cuadro burgalés salió con mayor decisión al campo. Y en menos de 10 minutos se volvió a adelantar con un zapatazo de Javi López-Pinto que tocó en el larguero, imposible para Cendón.

Tratando de no cometer los mismos errores que le costaron el empate en el primer tiempo, el Burgos se volcó en busca del tercer tanto y cerca estuvo de conseguirlo en un mano a mano de Andy que el ‘17’ no supo resolver ante el portero.

El monólogo de los de Bolo continuó hasta la hora de juego, momento en el que ambos entrenadores movieron sus banquillos. Uno de esos cambios fue obligado, ya que Kévin Appin se tendió mareado sobre el verde alicantino tras un fuerte golpe en la cabeza que recibió en el comienzo del segundo tiempo.

El parón provocado por el carrusel de cambios le sentó mejor al Hércules, y arengado por una grada cada vez más metida en el encuentro buscó el empate con empeño. El esfuerzo blanquiazul se topó con una exigida pero fiable versión defensiva de los blanquinegros que estarán en en el bombo del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que se celebrará el próximo martes.

Ficha técnica:





Hércules de Alicante CF: Cendón, Nolan, Candelas, Josema, Alvarito (Hugo Sanz, 66’), Artiles (Roger, 65’), Jean Paul, Samu Vázquez, Mangada (Colomina, 66’), Míchel (Méndes, 76’) y Diego (Nico, 76’).

Burgos CF: L. Badiashile, Borja G, Ander Martín, Fer Niño (Edu Espiau, 63’), Álex Sancris (Curro Sánchez, 70’), Unai Elgezabal, Andy, Grego Sierra, Mumo, Saveljich (Appin, 17’ (Córdoba, 80’)) y López Pinto (Dani Ojeda, 63’).

Árbitros: González Francés, Valverde Monsalve y Carreño Cabrera.

Tarjetas Amarillas: A los locales Josema y Nolan, y a los blanquinegros Elgezabal y Badiashile.

Tarjetas Rojas: No hubo.

Goles: 0-1: min. 19, Fer Niño. 1-1: min. 35, Mumo (pp). 1-2: min. 49, López-Pinto.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de SM El Rey disputado en el Estadio José Rico Pérez ante 8.567 espectadores.