La burgalesa que revoluciona el tenis mundial: de una beca en EE.UU. a trabajar con Djokovic en el US Open

Hace una década, la burgalesa Ana Román Domínguez emprendía un viaje decisivo en su vida. Gracias a una beca deportiva de tenis, se trasladó a Estados Unidos con un doble objetivo: avanzar en su carrera académica y continuar su formación en la alta competición. Lo que comenzó como una oportunidad para compaginar estudios y deporte se ha convertido hoy en una trayectoria internacional marcada por el esfuerzo, la innovación y el éxito.

Durante estos diez años, Ana ha completado una carrera universitaria, un máster y recientemente ha alcanzado el grado de doctora en Liderazgo Deportivo y Administración. Su sólida formación, unida a la experiencia en las pistas, le ha permitido concebir y liderar uno de los proyectos más revolucionarios del tenis profesional: la US Open Coaches App.

Una aplicación pionera que cambia la forma de entender el tenis

Desde hace tres años, Ana Román Domínguez dirige el desarrollo y la implementación de esta herramienta tecnológica para el Grand Slam de Nueva York. El objetivo de la aplicación es claro: ofrecer a los entrenadores datos en vivo durante los partidos, con un nivel de precisión y velocidad sin precedentes.

En menos de tres segundos tras finalizar un punto, los técnicos pueden recibir información detallada con visualizaciones, filtros interactivos y estadísticas personalizadas. En la última edición del US Open, las tablets con esta app fueron distribuidas en todas las pistas, permitiendo a los entrenadores acceder en tiempo real a un caudal de información estratégica.

COPE El objetivo de la aplicación es ofrecer a los entrenadores datos en vivo durante los partidos

El éxito de esta aplicación no ha llegado por casualidad. La burgalesa ha mantenido una interacción constante con los entrenadores durante los dos últimos años, realizando más de treinta sesiones de análisis individuales y participando en charlas tanto en la WTA como en la ATP. Este contacto directo ha permitido perfeccionar la herramienta hasta convertirla en una referencia mundial.

Además, Ana ha ofrecido apoyo directo durante los torneos a equipos de jugadores de primer nivel como Novak Djokovic, Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka, Tomás Etcheverry, Jiří Lehečka, Karolína Muchová, Zizou Bergs o Francisco Cerúndolo. Una prueba más de que esta innovación ya forma parte del día a día en la élite del tenis.

Innovación también para comentaristas y medios de comunicación

La visión de Ana Román no se ha limitado al trabajo con entrenadores y jugadores. Este año ha impulsado un nuevo producto destinado a comentaristas deportivos, con un acuerdo de colaboración con ESPN y el WORLD FEED.

COPE Ana lleva el nombre de Burgos hasta los grandes escenarios del tenis internacional

Además de liderar la herramienta, impartió sesiones de formación y análisis con comentaristas y exjugadores de renombre como Jim Courier, John Isner, Brad Gilbert, James Blake y Darren Cahill. Gracias a ello, las retransmisiones de los partidos han incorporado análisis inmediatos y precisos, lo que permite que los aficionados disfruten de una experiencia mucho más cercana y enriquecedora.

La capacidad de traducir datos complejos en información clara y útil tanto para entrenadores como para periodistas deportivos demuestra la versatilidad y el alcance de los proyectos liderados por la burgalesa.

Burgos, presente en la élite del tenis mundial

Con diez años de experiencia en Estados Unidos, una carrera académica brillante y una profunda conexión con el deporte, Ana Román Domínguez se ha consolidado como un referente internacional en la intersección entre deporte, investigación y tecnología aplicada a la alta competición.

Su historia no solo inspira a jóvenes deportistas que sueñan con llegar lejos, sino que también pone a Burgos en el mapa de la innovación deportiva mundial. Lo que comenzó como una beca universitaria se ha transformado en una carrera que hoy lleva el nombre de Burgos hasta los grandes escenarios del tenis internacional, desde la Arthur Ashe Stadium hasta las pantallas de millones de aficionados.

El futuro de Ana Román Domínguez apunta a seguir rompiendo barreras en un deporte en el que la tecnología cada vez tiene un papel más determinante, confirmando que la combinación entre talento, formación y pasión es capaz de cambiar la forma en la que entendemos el tenis.