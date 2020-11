69-80. El Tizona Universidad de Burgos no logra culminar su remontada ante Ourense

El Tizona Universidad de Burgos no pudo sumar su primer triunfo del año ante el Club Baloncesto Ourense en un choque que se complicó en los minutos iniciales. Los azulones no estuvieron acertados de cara al aro en los primeros compases del partido y los gallegos lo aprovecharon para tomar ventaja en el marcador. La mejora de los burgaleses se vio frenada por el acierto exterior de su rival en el tercer cuarto. El Tizona no se rindió y desplegó su mejor juego en los minutos finales, logrando acercarse en el marcador. Pese a ello, el esfuerzo final no fue suficiente para culminar la remontada y evitar la derrota.

El equipo burgalés saltó a la pista con el mismo quinteto del pasado martes ante el Leyma Coruña. Los azulones querían mejorar sus sensaciones tras su última derrota y estrenarse con triunfo en la categoría. El primero en anotar por parte del Tizona fue Rawson, desde media distancia. Sin embargo, los lanzamientos iniciales del equipo de Jorge Elorduy no lograban tener acierto. Las imprecisiones en ambos conjuntos mantuvieron un marcador con baja anotación en los primeros minutos del encuentro (2-6). El Ourense comenzó a hacer daño a los locales, con un triple de Dimitrijevic que ampliaba la ventaja de su equipo hasta los nueve puntos. El Tizona no lograba convertir sus jugadas ofensivas y el técnico bilbaíno movió el banquillo, dando entrada a Úriz, Iván Martínez y Galarreta para refrescar su juego exterior (2-13).

Dicha combinación de los recién entrados en pista propició el primer triple burgalés de la noche, de las manos de Iván Martínez. El Tizona necesitaba recortar diferencias antes de terminar el periodo y Diop anotó en la pintura sus primeros puntos de la tarde. Los minutos finales del cuarto fueron los mejores hasta el momento para los burgaleses y un triple de Galarreta puso al Tizona a solo cinco puntos de su rival al término del primer cuarto (10-15). Tras la pausa, el Ourense cogió de nuevo la manija del partido gracias a sus lanzamientos desde el perímetro, mientras que los azulones volvían a tener problemas de cara al aro. Tyler Rawson anotaba para los burgaleses, pero Tomás y Mazaira respondían para los blancos desde la línea exterior, logrando otra amplia renta a su favor (14-30).

Entró en cancha Imobach Pomares, que no había disputado los dos partidos previos, y sumo dos canastas consecutivas entrando hasta la pintura. Sin embargo, los burgaleses no lograban remontar el partido a raíz del elevado acierto en el tiro exterior de su oponente. Los orensanos se beneficiaron también de varias canastas a su favor con tiro adicional tras falta. Un triple de Ayoze en la recta final permitió maquillar el resultado antes del descanso (21-41). Tras el paso por los vestuarios, Reaves y Úriz anotaron las primeras canastas del segundo cuarto. Otro de los problemas para el Tizona fueron las faltas en ataque, acumulando varias en la primera parte.

El Tizona comenzaba a sentirse cómodo de nuevo sobre la pista y el Ourense se veía obligado a parar el partido tras un buen parcial azulón culminado por una canasta de Rawson en el poste bajo. Tras el tiempo muerto, Kris Joseph se estrenaba desde el perímetro, pero no tardaría en llegar la respuesta rival desde el mismo lugar de la cancha por medio de Henríquez (34-54). El dominicano se encontraba muy acertado en el tercer cuarto y ya acumulaba dobles dígitos de anotación con hasta cuatro triples convertidos. El club gallego seguía imparable en los lanzamientos lejanos, ampliando su ventaja hasta los 26 puntos al final del tercer periodo. Además, la entrada del británico Menzies aumentó su poderío físico en la zona interior (42-68).

El cuarto definitivo comenzó con un triple de Galarreta y con un activo Diop en ambos lados de la cancha, aportando en el rebote y la anotación. La reanudación de los gallegos no fue la mejor y el Tizona lo aprovechó para cerrar un parcial de 12-2 gracias a un nuevo triple de Galarreta (54-70). El equipo burgalés afrontaba su mejor momento en el encuentro y se metió en el partido gracias a dos triples consecutivos de Iván Martínez y Rawson (60-73). El Tizona creía en sus opciones y redujo la desventaja a solo nueve puntos por medio del propio ala-pívot norteamericano. Sin embargo, el Ourense reacción y anotó por partida doble para impedir la remontada azulona.

Los burgaleses lo intentaron en la recta final del partido, pero no pudieron culminar la remontada y la victoria cayó del lado visitante. El mejor de los locales fue finalmente Tyler Rawson, que sumó 17 puntos, 8 rebotes y 18 créditos de valoración.

El próximo fin de semana los azulones afrontarán un corto desplazamiento para medirse al Destino Palencia en la sexta jornada de la LEB Oro.

Ficha técnica:

TIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS: 69

IBEREÓLICA RENOVABLES OURENSE: 80

Tizona Universidad de Burgos: Ayoze (7), Reaves (2), Joseph (3), Rawson (17), Barro (7) –quinteto inicial-, Kody (-), Imobach (4), Úriz (4), Diop (8), Iván Martínez (8) y Galarreta (9).

Ibereólica Renovables Ourense: Dimitrijevic (12), Vázquez (2), Henríquez (20), Mazaira (7), Joseph (8) – quinteto inicial-, De Sousa (2), Menzies (8), Tomas (11), Navarro (2), Fall (-), y Van Wijk (8). Árbitros: Bravo Logroño, Uruñuela Uruñuela y Rodríguez Fernández. Parciales: 10-15 / 21-41 / 42-68 / 69-80