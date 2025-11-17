La Pizarra 5x11: Mario González le da al Burgos CF la alegría del derbi

El Burgos Club de Fútbol se impuso en el derbi burgalés ante el Club Deportivo Mirandés (0-2) gracias a un doblete del delantero burgalés Mario González en los minutos finales. El canterano, que salió como revulsivo en el minuto 80, cumplió el sueño de cualquier niño de la cantera blanquinegra y desató la euforia de la afición desplazada a Vitoria. Esta victoria, en un partido denso y poco vistoso, consolida la espectacular racha del equipo y lo sitúa en la cuarta posición de la tabla con 25 puntos, a solo uno del ascenso directo.

La figura del partido fue, sin duda, Mario González. El delantero de Villarcayo entró al campo con una convicción especial, como Luis Sierra reconoció en el programa 'La Pizarra' de COPE Burgos. "Cuando entraba al campo, he pensado: es el día, es el día", decía el delantero. Y no se equivocó. En el minuto 85, en el primer balón que tocaba, aprovechó un córner botado por Fermín García y peinado por Iván Morante para empujar el balón a la red y abrir el marcador.

La sentencia llegó en el tiempo de descuento. En el minuto 92, una internada de Appin por la banda acabó en un penalti señalado por el VAR tras impactar el balón en la mano de un defensor. Sin los lanzadores habituales en el campo, Mario González asumió la responsabilidad.

El analista de COPE Burgos señala el estilo, basado en anular al rival y una férrea defensa, lo que genera debate, pero los resultados son incontestables. El propio Mario González lo resumía así: "En Segunda División, hablar de fútbol es complicado. Es cierto que igual estamos en una fase donde estamos jugando un pelín peor, sobre todo con balón, pero lo importante es cuando estás bien ganar, y cuando no estás bien, intentar ganar también". Por último, Sierra analiza al próximo rival del Burgos CF, el Racing de Santander, que dejará un partido más que interesante en El Plantío.