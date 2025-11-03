La Pizarra 5x09: El Burgos CF saborea su mejor momento

El Burgos firmó una victoria de mucho mérito en Butarque (1-2) gracias a su efectividad y solidez defensiva. Pese a empezar perdiendo por un error de Aitor Córdoba, el equipo reaccionó rápido con un gol de Fer Niño y se adelantó justo antes del descanso con un remate de Atienza. En la segunda mitad, los de Ramis supieron mantener el orden y apenas concedieron ocasiones ante un Leganés sin ideas. Tres puntos de oro que colocaron al Burgos, al menos por unas horas, en puestos de ascenso directo.

Luis Miguel Ramis, el entrenador, destacó la madurez del equipo y su buen rendimiento fuera de casa, aunque reconoce que hay una demanda por más iniciativa ofensiva en los partidos en casa.

Eso es precisamente lo que analiza el profesor Sierra en este podcast. Además, se centra sobre una polémica jugada donde Diawara pisó a Curro Sánchez y el VAR no estimó que esa agresión era merecedora de tarjeta roja. También escuchamos a Miguel Ángel Atienza, que resalta el buen momento y la competitividad del equipo. Burgos CF es tercer clasificado con 21 puntos. Por otro lado, Luis Sierra repasa la difícil etapa de Aitor Córdoba y los pocos minutos de Mateo Mejía, pese a sus goles. Por último, elogia a la afición de Burgos por su incondicional apoyo y se fija en nuestro próximo rival, el Castellón.