Ruth Pindado asegura que irse a otra formación política "no es la opción" en estos momentos

La ex popular Ruth Pindado ha pasado este lunes por los micrófonos de Cope Ávila donde ha afirmado que no se ha planteado la militancia en otros partidos políticos tras abandonar el PP después de 25 años en sus filas. Asevera Pindado “que no es la opción” y su intención es volver a sus clases.









Ruth Pindado asegura que se va del Partido Popular “con un extraordinario sabor de boca”, afirmando que se lleva “recuerdos fabulosos” y que ha sido “muy feliz” en los cargos de ha desempeñado.









Sin querer entrar en detalles sobre su salida del PP, insiste Pindado en que “ya no estaba a gusto y es mejor una retirada a tiempo”.