Estos son algunos de los colectivos que en Semana Santa incrementan su actividad en Ávila

Esta Semana Santa en Ávila se espera un crecimiento del 21,5 por ciento de las contrataciones, la mayoría de ellas vinculadas a la hostelería.





Sin embargo en estos días hay otros sectores que ven incrementada su actividad, algunos también directamente relacionados con el turismo como es el caso de los guías turísticos y otros como las pastelerías o las floristerías que en estos días se encargan de engalanar los pasos de la Semana Santa de Ávila. Con algunos de ellos hemos hablado este martes en COPE Ávila.





Lucía Sánchez es guía de turismo en Ávila, nos ha contado que con la Semana Santa comienza para este colectivo la temporada alta. Esta guía de turismo apunta que la Semana Santa de Ávila al ser de Interés Turístico Internacional “es muy llamativa” para los turistas y cada vez son más las agencias de viajes que la ofertan. Madrid, Cataluña, Aragón o Galicia, son algunas de las comunidades que apuestan por Ávila para este puente.





A nadie le amarga un dulce, y menos en fiestas. Chuchi Pasteles nos ha contado que en Semana Santa se incrementa la demanda de sus postres, no sólo por los abulenses, sino por los turistas que vienen a la ciudad. Incluso en el Jueves y el Viernes Santo amplían su horario y no cierran al mediodía. Eso sí, lamenta Chuchi, que en Ávila hay déficit de pasteleros, un oficio que no se aprende de un día para otro.

Difícil ha sido hablar con una floristería en Ávila porque todas a las que hemos llamado estaban “a tope”, “súper liadas”... Estaban preparando los tronos de Semana Santa y ultimando adornos florales para los pasos e iglesias.



Nos han explicado que “aunque algunas cofradías abulenses compran sus flores fuera”, la mayoría si consumen en Ávila, lo que supone que la Semana Santa sea una de las “épocas más fuertes del año, aunque no tanto como, por ejemplo el Puente de los santos”.

