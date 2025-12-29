Termina un año "complicado" para agricultores y ganaderos abulenses, según ASAJA

El presidente de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha calificado en COPE el año como "complicado" tanto para la agricultura como para la ganadería.

A pesar de que la producción ha sido favorable en algunos cultivos, los bajos precios y, sobre todo, los altos costes de producción que "nos asfixian", han marcado un ejercicio difícil. En el plano ganadero, las enfermedades han sido el principal factor desestabilizador.

Un balance agridulce en el campo

En la agricultura de secano, la primavera lluviosa permitió una "buena producción", pero los precios no han acompañado. Por su parte, los cultivos de regadío se han enfrentado a una "cementera muy complicada" debido a las mismas lluvias, lo que retrasó las siembras de remolacha, patatas y cebollas, resultando en una "producción mermada" y precios que tampoco han sido favorables.

Las enfermedades, el lado oscuro de la ganadería

Para la ganadería, 2024 ha estado marcado por los problemas sanitarios. Según Pino, "el lado oscuro ha sido las enfermedades", con la aparición de nuevas patologías o el resurgimiento de otras que llevaban años ausentes. Entre ellas, ha destacado la dermatosis nodular contagiosa en el vacuno, la peste porcina africana o los focos de gripe aviar, que han provocado un encarecimiento de los huevos por la falta de stock en el mercado.

Un futuro de incertidumbre y movilizaciones

Las perspectivas para el próximo año no son optimistas. El futuro viene condicionado por la reforma de la PAC, que según Pino "no pinta bien" y podría traer recortes de entre un 20 y un 30%, además de más requisitos. Esta situación, sumada a los costes de producción, dibuja un panorama en el que "las cuentas no salen" y el sector se encuentra "muy, muy tocado".

Debido a este contexto, el presidente de ASAJA prevé un año "cargado de movilizaciones". Asimismo, ha expresado su esperanza de que el próximo ciclo electoral traiga un cambio en la gestión, unificando las políticas agrarias y ambientales bajo un mismo ministerio o consejería para solucionar los problemas que afronta la agricultura española.