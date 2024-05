Ser celíaco: La comida sin gluten es más cara y no encuentras muchos restaurantes “gluten free”

Todos relacionamos la enfermedad celiaca con las personas que no comen pan pero no sé si sabes que esta patología no tiene cura, ni tratamiento.

Por ello el “único medicamento es comer alimentos sin gluten” pero estas personas se enfrentan a un problema con doble filo:

Si quieres cocinar en tu propia casa, la comida sin gluten es hasta cinco veces más cara que la habitual, y si decides salir fuera, muchas veces, no encuentras restaurantes “gluten free”.

Hoy en Herrera en COPE hemos hablado con Esther Negro, la presidenta de la Asociación de Celiacos y Familiares de Ávila. La Asociación tiene unos 50 socios aunque se estima que hay más de 500 celiacos solo en la ciudad de Ávila. Eso si, hay que destacar que el 1% de la población es celiaco, aunque la inmensa mayoría están sin diagnosticar, se cree que hasta el 85%.

Esther nos ha contado que es una enfermedad genética por lo que se recomienda que cuando un familiar de primer grado es celiaco nos deberíamos hacer las pruebas, aunque no es tan fácil porque son caras y no siempre las realiza la sanidad pública.







En el caso de Esther a su hijo le diagnosticaron la enfermedad celíaca con tan solo 1 año y realizaron las pruebas a ambos padres, dando negativo. En otros casos se puede diagnosticar hasta con 50-60 años porque los síntomas son muy variables.

Quienes no toleran ni el trigo, ni la cebada, ni el centeno, ni la avena... tienen que excluir estos alimentos de su dieta, pero encuentran dos problemas: Los alimentos sin gluten son mucho más caros que los normales y los restaurantes no ofrecen garantías cuando comes fuera de casa.

Solo 10 restaurantes en la provincia de Ávila actos para celiacos

Por ejemplo, te doy un dato... Tan solo 10 restaurantes en la provincia de Ávila actos para celiacos según la web especializada “Celicidad”, Son los restaurantes D Vinos 2.0, El Almacén, El Tostado, La Venta de San Isidro, Sanjuaniego, Puerta del Alcazar, El Parador, Pippol, Bococo y las franquicias de Telepizza y McDonals.

Esther Negro nos ha contado que otros bares y restaurantes ofrecen la opción celiaca pero sin certificación, es decir no se puede controlar la contaminación cruzada.

Ante este problema han denunciado que España es el único país de Europa donde los celiacos no reciben ayudas ni subvenciones para adquirir alimentos sin gluten y aminorar el elevado precio del caro de la compra.

Hoy a las 22:00 se iluminarán los 4 Postes de azul para visibilizar la enfermedad celiaca.