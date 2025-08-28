Seis afectados por humo tras el incendio de una vivienda en La Adrada (Ávila)
Una mujer de 85 años ha sido trasladada en UVI móvil al hospital de Talavaera de la Reina
Ávila - Publicado el
1 min lectura
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas para avisar de que salia mucho humo de una vivienda en la calle Juan Ramón Jiménez en La Adrada (Ávila).
Los alertantes avisan de que hay un incendio en una casa del primer piso de un edificio de tres plantas, y hay al menos una persona afectada por el humo.
El centro de emergencias 1-1-2 da aviso del incidente a Guardia Civil, bomberos de Ávila, bomberos de San Martín de Valdeiglesias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una UVI móvil, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo.
En el lugar, el personal sanitario atiende a seis personas personas afectadas por el humo, una mujer de 85 años que es trasladada en UVI móvil al hospital de Talavaera de la Reina y tres varones de 70,85 y 45 años y dos mujeres de 66 y 75 años, que son evacuados en ambulancias soporte vital básico al centro de salud de Sotillo
