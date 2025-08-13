La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha informado que hoy (a las 13:00horas) ha quedado restablecida la comunicación ferroviaria entre Ávila y Madrid, suspendida desde el viernes por el incendio forestal de Las Navas del Marqués y el Herradón de Pinares.

En Twitter, Renfe ha informado que "finalizados los trabajos en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, queda restablecida la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, de la línea de MD Madrid-Ávila. Paulatinamente, recuperemos la normalidad en el servicio que ofrecen nuestros trenes"

Durante estos días RENFE había organizado autobuses lanzadera entre Ávila y Collado Villalba para los usuarios que ya tenían reservado sus billetes con anterioridad. Unos 3 kilómetros de la vía se han visto afectados por las llamas y a primera hora de la mañana la Delegación Territorial de la Junta en Ávila explicaba que "de acuerdo con la información recibida desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, se comunica que han finalizado los trabajos de corta en la zona que afectaba a la vía del tren, circunstancia que se ha puesto en conocimiento de ADIF indicandoles que desde la Junta de Castilla y León no existe inconveniente en que se realicen las actuaciones de comprobación de la vía que ADIF considere necesarias, y a partir de ello decidan reanudar los servicios que consideren oportuno".

nivel 0

Esta mañana se ha rebajado a Nivel 0 de peligrosidad el incendio de Las Navas del Marqués y el Herradón de Pinares, en la provincia de Ávila

Este fuego llegó a tener un Nivel 2 de peligrosidad pero en la mañana de hoy ya se ha rebajado a Nivel 0 según el Infocal.

Recordamos que este fuego comenzó el pasado viernes y ha quemado unas 700 hectáreas y que 1.500 vecinos del Barrio de La Estación y Ciudad Ducal tuvieron que ser evacuados de sus casas.

En la zona aún continúan trabajando 7 medios terrestres de los más de 160 que han llegado a trabajar en la zona desde el viernes, como ha explicado el jefe de jornada, Alejandro Peñalvo. (Escuchar audio)

Las causas del incendio aún están en investigación.