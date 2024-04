¿Por qué es determinante la detección temprana del autismo?

En el colegio, el instituto o en el trabajo. Es posible que tengas cerca a una persona con autismo y no lo sepas. Quizá has notado algo peculiar en su comportamiento y no sabes qué es, pero la clave es la comprensión, el respeto y la tolerancia. En visibilizar esta condición trabaja cada día la Asociación de Autismo de Ávila. Este martes, 2 de abril, se celebra precisamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.





En Ávila la asociación atiende a 150 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de todas las edades, desde los 18 meses hasta la edad adulta, pero nos recuerda Rocío Arroyo, directora técnico de la Autismo Ávila, que en nuestro país un uno por ciento de la población tiene TEA, lo que equivaldría a una de cada 100 personas.





Rocío Arroyo ha contado en COPE Ávila, que es difícil explicar como es la vida de una persona con autismo porque “no hay dos personas iguales”, unas tienen más limitaciones y otras más autonomía, en todo caso depende de cada etapa de la vida: infancia, adolescencia o edad adulta. Lo que sí está claro, explica Rocío, es que la detección temprana “es lo más importante”, porque de ello puede depender el resto de la vida.









Esta detección temprana puede llegar en muchos casos a partir del año y medio de edad. La directora técnico de Autismo Ávila insiste en desmitificar la idea de que se trata de niños que no hablan y recuerda que las principales dificultades están en las relaciones sociales.









Apunta Rocío Arroyo que aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la visibilidad social del Autismo, “aún quedan muchas necesidades en las que trabajar en todas las etapas”, desde los apoyos educativos en la infancia, hasta la lucha contra el acoso escolar en la adolescencia o el desempleo en la edad adulta.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Para seguir trabajando en la visibilidad social del Trastorno de Espectro Autista la Asociación abrirá a todos los abulenses las puertas de sus viviendas de la calle Gloria Fuertes el próximo sábado, 6 de abril. Allí habrá teatro, música, percusión, un concierto y un espectáculo, así como la lectura de un manifiesto.