Unas Navidades diferentes en el Hogar Santa Teresa de Cáritas

Son fechas especiales, mágicas, de buenos deseos, nuevos propósitos, encuentros entre familiares y amigos... sin embargo no todo el mundo vive las Navidades de la misma manera y muchas personas atraviesan situaciones complicadas que marcan también estos días: enfermedades difíciles, personas a las se echa de menos porque no están junto a nosotros, personas que no tienen una familia, ni un hogar donde pasar estas fiestas... a éstas últimas el Hogar Santa Teresa de Cáritas Diocesana les da cobijo y calor, no sólo estas fiestas navideñas, sino durante todo el año.

NAVIDADES EN EL HOGAR SANTA TERESA

Juan Antonio Avilés, director del Hogar Santa Teresa, ha explicado en COPE, que pasan estas fiestas “como en cualquier otro hogar, celebrando la Navidad de una forma especial y diferente”, intentando dar “más amor” a las personas en situación de vulnerabilidad que pasan por su centro.

ATENCIÓN DURANTA TODO EL AÑO

Una atención que no sólo se queda en estas fechas, sino que se extiende a los 365 días del año. A lo largo de este 2025 más de 400 personas han sido atendidas por el servicio de alojamiento y comedor del Hogar Santa Teresa donde se han ofrecido más de 17.500 servicios a personas con situaciones muy complicadas y sin ningún tipo de perfil. Explica su director que por el centro pasan desde personas con enfermedades mentales, adicciones u otras patologías, a personas que han perdido su trabajo o que a raíz de una separación se han quedado sin nada. También es frecuente ver en el Hogar Santa Teresa a inmigrantes que “llegaron a nuestro país con unas expectativas de vida que no se cumplen”. Situaciones en definitiva “muy complicadas” y en muchos casos con “menores a cargo”, explica Juan Antonio Avilés.

EXPECTATIVAS 2026

De cara a 2026, dice el director del Hogar Santa Teresa que “la esperanza de que todo vaya mejorando y cambie siempre existe”, si bien confiesa que prevén que “todo vaya a ser más o menos igual que los años anteriores”, debido a la precariedad laboral que existe y las dificultares para acceder a una vivienda digna.

Puedes escuchar la entrevista completa en www.cope.es/avila .