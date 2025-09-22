COPE
Podcasts
Ávila
Ávila

Una mujer que había desaparecido en Navaluenga ha sido localizada gracias a un dron con cámara térmica

La Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga (Ávila) han localizado a una mujer de edad avanzada que había desaparecido en las inmediaciones el pueblo.

Foto: Guardia Civil

Foto: Guardia Civil

Desaparecida en Navaluengal

Rodrigo San Pedro

Ávila - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga han localizado a una mujer de edad avanzada que había desaparecido en las inmediaciones el pueblo. 

La Guardia Civil de Ávila ha localizado con vida durante la madrugada de hoy, a una mujer de 72 años de edad que había desaparecido en Navaluenga durante la tarde del domingo.

A las 22:30 las vecinas dieron el aviso al 112 sobre la desaparición de esta mujer que vive sola, presenta problemas de movilidad y no había sido vista desde la 20:30 de la tarde.

Foto: Guardia Civil

Desaparecida en Navaluenga

Foto: Guardia Civil

De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda compuesto por 3 patrullas de la Guardia Civil y 18 voluntarios de Protección Civil de Navaluenga.

El operativo contaba con un dron equipado con cámara térmica y en las labores de rastreo, que se centraron en los itinerarios habituales de la desaparecida, en unas horas pudieron localizar y rescatar a esta mujer que se encontraba desorientada y con principio de hipotermia.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ÁVILA

COPE ÁVILA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 22 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking