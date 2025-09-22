Una mujer que había desaparecido en Navaluenga ha sido localizada gracias a un dron con cámara térmica
La Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga (Ávila) han localizado a una mujer de edad avanzada que había desaparecido en las inmediaciones el pueblo.
Ávila - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil y Protección Civil de Navaluenga han localizado a una mujer de edad avanzada que había desaparecido en las inmediaciones el pueblo.
La Guardia Civil de Ávila ha localizado con vida durante la madrugada de hoy, a una mujer de 72 años de edad que había desaparecido en Navaluenga durante la tarde del domingo.
A las 22:30 las vecinas dieron el aviso al 112 sobre la desaparición de esta mujer que vive sola, presenta problemas de movilidad y no había sido vista desde la 20:30 de la tarde.
De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda compuesto por 3 patrullas de la Guardia Civil y 18 voluntarios de Protección Civil de Navaluenga.
El operativo contaba con un dron equipado con cámara térmica y en las labores de rastreo, que se centraron en los itinerarios habituales de la desaparecida, en unas horas pudieron localizar y rescatar a esta mujer que se encontraba desorientada y con principio de hipotermia.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ÁVILA
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h