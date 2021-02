Javier Sastre: “Han intentado una moción de censura pero la Ley no se lo permite, necesitan un voto más”

La división de posturas políticas en las Navas del Marqués por el proyecto de parque fotovoltaico, que finalmente no saldrá adelante, ha generado también una importante escisión en el Ayuntamiento Navero.



El alcalde del municipio Javier Sastre anunciaba esta semana en rueda de prensa que el proyecto había quedado desierto y esto había generado además la dimisión de la concejala de Ciudadanos, Raquel Nieto, ganadera de profesión y que desde el principio se había mostrado contraria a este proyecto.

Pues bien, Raquel Nieto ha desmentido al alcalde y no sólo no ha abandonado su acta de concejal, sino que se ha pasado al grupo no adscrito. Nieto, junto con Partido Popular y Vox (ambas formaciones también contrarias al parque fotovotáico) han pedido la dimisión del alcalde de las Navas por “las graves irregularidades en la tramitación del proyecto”. Acusan además al alcalde navero de intentar

“coaccionar y forzar la dimisión” de la concejala en la rueda de prensa ofrecida esta semana. Cope Ávila se ha puesto en contacto con Raquel Nieto, quien ha rehusado hacer declaraciones al respecto.

El alcalde de las Navas, Javier Sastre, se reitera en sus declaraciones de que, la hasta hace unos días concejala de Ciudadanos, afirmó que si la licitación quedaba desierta dimitiría como edil.

En declaraciones a Cope el alcalde de Las Navas ha afirmado que tanto PP, como Vox y la concejala adscrita han intentado una moción de censura, si bien la ley no permite que salga adelante.

Para Javier Sastre el fondo de toda esta situación no ha sido el parque fotovoltaico, sino “debilitar al Equipo de Gobierno” para hacerse con la alcaldía “utilizando a Raquel”.

Desde Ciudadanos han pedido a Raquel Nieto que abandone su acta a como concejala del Ayuntamiento de Las Navas acusándola de “pasarse a la oposición antes incluso de registrar su cese como edil de la formación naranja”, así como de oponerse “a cumplir con el programa electoral y las siglas que le llevaron a ocupar dicho cargo de representación”.