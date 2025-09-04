Ingresa en la cárcel otro de los involucrados en el tiroteo de Ávila tras recibir el alta hospitalaria

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila ha ordenado el ingreso en Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia) de otro de los involucrados en el tiroteo mortal de Ávila.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, se trata del varón que se encontraba ingresado en el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila y que había recibido el alta hospitalaria. Es un joven de 26 años, hijo de la persona fallecida en el titroteo de hace dos semanas en la zona sur de Ávila capital.

Según ha informado la agencia EFE se le acusa de delito de homicidio en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.

Es el segundo varón que acaba en la cárcel después de que el pasado 21 de agosto falleciera una persona y otras tres resultaran heridas. El primero en acabar entre rejas fue un joven de 19 años acusado de homicidio.

Esta mañana, el Subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado, además, que el cuarto implicado continúa en el Hospital de Valladolid “en estado critico”. (Escuchar audio)

Por cierto, el Subdelegado del Gobierno en Ávila ha asegurado que este incidente no tienen relación con tiroteos anteriores ni con el registro domiciliario de hace dos meses en el que se encontró gran cantidad de armas, drogas y dinero.

Recordamos en aquella ocasión los vecinos denunciaron haber escuchado hasta 40 detonaciones pero ese tiroteo de junio se saldó sin heridos.

La operación policial, ya en julio, concluyó con 3 detenidos.

tiroteo agosto

Los hechos se desencadenaron sobre las 18.44 horas del día 21 de agosto en una reyerta en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II, en la zona sur de Ávila.

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias, resultó fallecido un varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26 años, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años respectivamente, resultaron heridos por arma blanca. Todos ellos fueron trasladados a centros hospitalarios de la ciudad.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena y facilitar la labor de la Brigada de Policía Judicial encargada de la investigación.

Tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.