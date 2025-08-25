El Fresno se convertirá en el Silicon Valley de las Startups abulenses

Hoy en COPE nos hemos preguntado si es posible emprender en el mundo rural... la respuesta es que si, solamente hay que tener una buena idea de negocio.

Para que te hagas una idea 42 emprendedores se juntarán en el Hotel San Miguel del Valle Amblés de El Fresno (Ávila), del 12 al 14 de septiembre en el Evento Techstars Startups Weekend Ávila en su 3ª edición, un encuentro que se hace en más de 150 países, con más de 1.500 eventos en todo el mundo y por el que han pasado más de medio millón de personas en todo el planeta.

¿El objetivo?

Crear un ecosistema de emprendimiento en el que se junten personas con buenas ideas con personas que ya han emprendido en el mundo rural y así compartir sinergias.

De esas 42 ideas, entre los propios emprendedores votarán las 7 mejores y crearán equipos para desarrollarlas durante el fin de semana, como ha explicado Diego del Nogal, responsable del Área de Dinamización Económica de Tracción Ávila. (Escuchar entrevista)

Diego nos ha contado que ya hay casos de éxito en las dos primeras ediciones, con empresas que luego se han desarrollado en programas como los de la Fundación Tatiana o los programas de emprendimiento de la Junta de Castilla y León y que han salido al mercado o están a punto de hacerlo.

Destacar que entre los mentores también hay inversores privados que pueden ayudar a impulsar las ideas en caso que las vean viables y con futuro.

Diego nos ha confirmado que Ávila es un buen sitio para emprender, entre otros motivos por su cercanía con Madrid y por la capacidad que tiene nuestra provincia para atraer talento de zonas cercanas.

Te recuerdo, el III Techstars Startups Weekend Ávila se celebrará en El Fresno del 12 al 14 de septiembre