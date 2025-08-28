Un detenido como presunto autor de varios incendios en la provincia de Ávila

Efectivos del Puesto de la Guardia Civil del Barco de Ávila, del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado, que afecto a terreno de monte bajo en las proximidades de San Martin del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora las madrugadas de los días 25 y 26 de agosto.

Los incendios originados sobre el km 38 de la N-502 y varios puntos de la AV-941 entre Navarredonda de Gredos y San Martin del Pimpollar pudieron ser rápidamente sofocados gracias por la rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil, con el cometido, entre otros, de vigilancia y detección de incendios forestales.

Gracias al trabajo efectuado, las investigaciones policiales se focalizaron en una persona, que la Guardia Civil identificó el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de los incendios , el cual realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial, se llevó a cabo la correspondiente detención y toma de manifestación a dicha persona. La inspección técnico-ocular, realizada por componentes del equipo de SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila reveló indicios claros de intencionalidad.

Por todo lo anterior, la Guardia Civil, pondrá a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahita (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenida a esa persona.

La Guardia Civil desea expresar su agradecimiento a la ciudadanía por su colaboración, ya que es fundamental para el esclarecimiento de esta tipología delincuencial.

Se recuerda que en caso de emergencia puede contactar con la Guardia Civil a través del 062 o de la Aplicación móvil AlertCops.