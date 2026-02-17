17 FEBRERO 2026 | EL MUÑIDOR

Entrevistamos a D. Bernardo Torres Escudero, Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico y Presidente del Cabildo de la Catedral de Ciudad Real, que este año tiene el honor de ser el Magno Pregonero de la Semana Santa 2026 de Ciudad Real.

En nuestra Tertulia, de la mano de Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, hablamos de tú a tú con algunos de los galardonados de la IV Edición de la Gala El Muñidor, Dª Prado Galán, realizadora, Dª Sofía Nevado, redactora, y D. Juan Domínguez, comunicador, todos de esta casa de la televisión local y municipal de Ciudad Real.

Repasamos la agenda provincial y local de la mano de nuestros colaboradores, para esta primera semana de cuaresma y por supuesto, no pueden faltar las Efemérides de Paco García Simal, que como siempre nos ilustra con sus increíbles conocimientos y datos sobre este inicio de cuaresma. Gracias siempre a Cope Ciudad Real, al Ayto de Ciudad Real y a nuestros patrocinadores oficiales 2026, que un año más junto con nuestros seguidores, hacen posible este programa y todos los proyectos de este equipo: Clínica Dental Anaya & Robles, Tasalex, Carlos Mesón Envero by Carlos Raez, Tallista Jose Angel Banegas, Tourvacaciones, Martín Sobrino Abogados, Aismor, Clinica Synergies, Grande Development, Abanova Studio, ES Puente del Ave, Publysport, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Fortrade y Toyota