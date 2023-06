¿Cómo tienes que actuar si tienes tus vacaciones reservadas y te toca mesa electoral?

A todos nos ha pillado por sorpresa el anuncio de elecciones generales en pleno verano, el 23-J, incluso, hay mucha gente con vacaciones ya pagadas para esa fecha y sin posibilidad de reembolso, por lo que esas personas miran con preocupación el hecho de que pueda tocarles mesa electoral. Para saber cómo tenemos que proceder llegado el caso, en Cope Ávila hemos hablado con Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, sobre este tema.





Nos dice Prudencio Prieto que en principio, si demostramos que ya teníamos nuestras vacaciones contratadas antes de la convocatoria de elecciones generales, es decir antes del 29 de mayo, no deberíamos tener problema. Lo que tenemos que hacer es presentar un escrito bien redactado a la Junta Electoral, explicando nuestra situación y el perjuicio económico que ello nos supone. En todo caso será la Junta Electoral la que tenga la última palabra.





También tienes la opción de acudir a tú agencia de viajes, para anula tú reserva, pero en este caso, apunta Prieto, es posible que pierdas un porcentaje que puede estar entre el 10 o el 20 por ciento.





Sino tienes las vacaciones reservadas antes del 29 de mayo y tú intención es irte para el 23 de junio incluido, el consejo es que te esperes al sorteo de mesas , porque si finalmente te toca mesa electoral no tendrás nada que alegar y perderás el dinero de tus vacaciones o te tocará venir antes para formar parte de la mesa electoral. La sanción en caso de que no te presentes no es pequeña y puede conllevar incluso pena de cárcel.





Es la primera vez en la historia de la democracia que nos encontramos con unas Generales en esta situación, como curiosidad, nos cuenta Prudencio Prieto que a pesar de que la Ley Orgánica que regula el régimen electoral es muy extensa y prolija no recoge esta situación.