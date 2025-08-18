Un batallón del ejercito en Ávila para vigilar contra los incendios

Llegada de la UME a Ávila para la prevención de incendios en la provincia

Esta mañana el Gobierno de España ha desplegado un batallón del ejército de tierra para poner en marcha el nuevo servicio de vigilancia y prevención de incendios forestales en nuestra provincia.

Fernando Galeano, subdelegado del gobierno en Ávila ha destacado que aunque actualmente no tenemos ningún incendio activo en Ávila nivel 2, se ha activado atendiendo al peligro de la masa forestal de nuestra provincia. Lo va a desarrollar un batallón del ejército de tierra.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Foto: Subdelegación del Gobierno Fernando Galeano, subdelegado del Gobierno en Ávila

Esta mañana han llegado ya los dos primeros vehículos con 10 componentes que se complementarán cada 12 horas. Galeano ha señalado que ya se están coordinando además con la Guardia Civil de Ávila.

Recordamos que este verano ya hemos sufrido 4 incendios de nivel 2 en la provincia de Ávila quemando 7000 hectáreas; Son los fuegos de Navaluenga (1.410 hectáreas quemadas), el Barranco de las Cinco Villas (2.200 hectáreas arrasadas por el fuego), El Herradón (3.000 hectáreas quemadas) y San Bartolomé de Pinares (370 hectáreas).