“Tu aviso puede salvar vidas”, un abulense crea una APP de alertas ante catástrofes naturales y accidentes
El abulense Nacho Sánchez Quirós ha creado una novedosa APP llamada “Alertas España”
Ávila - Publicado el - Actualizado
“Solo el pueblo salva el pueblo” bajo este late motiv el abulense Nacho Sánchez Quirós ha creado una novedosa APP llamada “Alertas España”
Te pongo en contexto:
Con todos los incendios de este verano, este joven ingeniero informático detecto que nuestro país carece de un sistema que avise a los vecinos de las zonas afectadas por las catástrofes naturales -como incendios, inundaciones, terremotos, danas o accidentes- y decidió desarrollar una APP de avisos.
Nacho Sánchez Quirós lo ha contado en COPE Ávila (Escuchar entrevista)
¿Cómo funciona?
Es muy sencillo. Vecinos e instituciones pueden subir alertas y qué zonas están afectadas.
Una vez validadas, los usuarios de esa ubicación concreta recibirán un aviso en sus teléfonos móviles explicándoles qué sucede en su zona a tiempo real.
Además, Nacho Sánchez Quirós ha contado en COPE Ávila que ha desarrollado esta APP en un tiempo récord y que la ha hecho él solo, pero ayudado por la I.A.
Todos los interesados en apuntarse para recibir y mandar alertas ya se pueden apuntar en AlertasEspana.es. Su lema: “Tu aviso, puede salvar vidas”.