“Tu aviso puede salvar vidas”, un abulense crea una APP de alertas ante catástrofes naturales y accidentes

“Solo el pueblo salva el pueblo” bajo este late motiv el abulense Nacho Sánchez Quirós ha creado una novedosa APP llamada “Alertas España”

Te pongo en contexto:

Con todos los incendios de este verano, este joven ingeniero informático detecto que nuestro país carece de un sistema que avise a los vecinos de las zonas afectadas por las catástrofes naturales -como incendios, inundaciones, terremotos, danas o accidentes- y decidió desarrollar una APP de avisos.

Nacho Sánchez Quirós lo ha contado en COPE Ávila (Escuchar entrevista)

¿Cómo funciona?

Es muy sencillo. Vecinos e instituciones pueden subir alertas y qué zonas están afectadas.

Una vez validadas, los usuarios de esa ubicación concreta recibirán un aviso en sus teléfonos móviles explicándoles qué sucede en su zona a tiempo real.

Además, Nacho Sánchez Quirós ha contado en COPE Ávila que ha desarrollado esta APP en un tiempo récord y que la ha hecho él solo, pero ayudado por la I.A.

APP Alertas España



Todos los interesados en apuntarse para recibir y mandar alertas ya se pueden apuntar en AlertasEspana.es. Su lema: “Tu aviso, puede salvar vidas”.