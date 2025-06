375 abulenses reciben apoyo de la Fundación ONCE: "La importancia de no sentirse solo en el proceso"

¿Te imaginas vivir a oscuras? No ver el color del cielo, ni de la ropa que llevas puesta o no haber visto nunca con tus propios ojos cómo es el rostro de quien te rodea. Más aún: ¿imaginas haber visto y de golpe, dejar de hacerlo?

Solo en Ávila y provincia la Fundación ONCE cuenta con 375 afiliados. 375 personas que viven con la luz apagada bien por nacimiento o por el desarrollo de diferentes patologías que han afectado a su visión.

Hoy encendemos El Foco de COPE Ávila en la Fundación ONCE. Hoy vamos a hacer un ejercicio de empatía y comprensión.

No hay una fecha exacta, pero está. Y al fin y al cabo, es una suerte que aunque no haya un dato concreto, esta organización se extendiese desde ese 13 de diciembre de 1938 por todo el territorio español. Se calcula que a Ávila, La ONCE aterrizase en los años 40, dentro del contexto de la Guerra Civil Española como ha contado Ismael Pérez, delegado de La ONCE de Castilla y León.

"Patrimonio de los españoles". Y es que La ONCE, como ha destacado Ismael, no es solo la organización que atiende a todas las personas ciegas de España, sino que las circunstancias en su nacimiento le hacen tener una evolución diferente al resto de asociaciones. La ONCE es diferente porque es el Estado quien ha decidido que preste un servicio.

Ahora mismo en Ávila y provincia hay 375 afiliados. La mayoría residen en el ámbito rural lo cual supone un reto para la prestación personalizada de servicios de la Fundación.

¿Quién puede ser afiliado de La ONCE? Te cuento que pueden formar parte de ella aquellas personas con un máximo de un 10% de visión ya sea por una patología fija o una discapacidad visual grave.

AFILIADOS

Sobre esa primera fase de afiliación nos ha hablado David García, que desde hace 13 años sufre una enfermedad degenerativa que ha afectado a su visión. Cuenta David que esa primera fase es "muy complicada".

David ha señalado que en su caso no pudo formar parte de la organización desde un primer momento. Ese proceso hasta ser afiliado fue "un desierto complicado". Por ello, ha asegurado que la importancia la cobran también otras asociaciones que le ayudaron en el proceso, asociaciones como la de Retina de Castilla y León.

Dentro de los programas que ofrece La ONCE, David ha destacado el apoyo educativo que brinda la Fundación tanto a niños como a las personas que quieren durante su vida continuar formándose. No solo es importante el acompañamiento, sino también el aprendizaje del braille y su correcto uso para el día a día.

Desde estos micrófonos David ha hablado de la importancia de "no sentirse solo en este proceso".

Tanto David como Ismael han destacado que aunque Ávila es una ciudad accesible, tiene un reto fundamental por delante: la empatía. Debemos entender que lo que adaptamos, tiene que ser para todos.

Y como decía David, "si hay alguien que nos está escuchando" que no tenga miedo, que se deje abrazar y acompañar. Sigue habiendo personas buenas. Organizaciones que de forma altruista ponen luz cuando todo se ha vuelto oscuro. Sigue habiendo personas dispuestas a echar una mano, que no solo enseñe a cruzar la calle, también te enseñe a atravesar la vida.