La campaña electoral en 'De un Plumazo' de Margarita Mayoral 31-enero

Estamos ya de lleno en la campaña electoral y puede que muchos de vosotros estéis quizá resoplando pensando en que todo va a quedar envuelto en mensajes , promesas y reproches .

Pero lo cierto es que estamos ante unas elecciones en las que, por primera vez, el foco solo está puesto en Castilla y León y aunque el sentimiento de comunidad no lo tengamos muy arraigado, esta es una ocasión inmejorable para destacar.

Evidentemente nuestra comunidad autónoma no es un ente abstracto, que nada tiene que ver con del resto de España y por tanto, lógico es, que se hable también de lo que nos afecta a todos de la política nacional...

Lo que también hay que tener en cuenta es que los protagonistas somos nosotros los ciudadanos de Castilla y León que debemos elegir el rumbo que debe tomar nuestra comunidad.

Y digo bien , nuestra comunidad , porque lo que está en juego es la forma en que queremos que funcione el conjunto de las provincias que la conforman . Perseguir el bien común , el bien de todos, no solo de una parte .

No considero la ausencia de ideología un plus , más bien todo lo contrario, porque no todo hay que basarlo en exigencias materiales sino en conceptos más profundos de como se entiende un buen gobierno .