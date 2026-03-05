Los principales candidatos en las elecciones de Castilla y León congelan sus agendas para centrarse en el primer debate televisado y convencer a los indecisos

El periodista de COPE, Jorge Bustos, ha analizado en su comentario diario en Herrera en COPE Castilla y León el primero de los debates con los candidatos de los tres principales partidos. PP, PSOE y Vox cambian durante unas horas la plaza pública por el plató de televisión en una cuidada estrategia que busca captar al indeciso. Este encuentro marcará el paso de ecuador de la campaña y ofrecerá un escaparate con tres maneras de hacer política y entender el territorio.

Mañueco, a examen

El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a la reelección, parte como favorito en las encuestas más recientes, pero deberá asumir el coste de haber gobernado. Para él, este debate se plantea como una especie de sesión de control en la que tendrá que defender su gestión.

Por su parte, se espera que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, replique la dinámica de oposición de la pasada legislatura. El análisis apunta a que estará tentado a poner el dedo en la llaga y a recurrir a asuntos como los incendios de este verano o el modelo sanitario.

El reto de Pollán y Vox

Entre la refriega y la propuesta, el debate permitirá escuchar al candidato de Vox, Carlos Pollán. Calificado por Bustos como un actor secundario en la miniserie de Abascal, deberá responder por la estampida de los suyos en 2024, cuando gobernaban con el PP. Despojado de su imagen de moderador institucional, Pollán deberá tomar las riendas de su destino político.

Según el comentario, Vox, que no cree en las autonomías, tiene por delante el reto de superarse el 15 de marzo. Deberá demostrar a qué ha venido: "A asumir el coste de tomar decisiones desde del gobierno o a calentar banquillo hasta que llegue la hora de las Generales".