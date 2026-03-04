Filtraciones y estrategias calculadas enturbian la campaña electoral en Castilla y León

La campaña electoral en Castilla y León se calienta, o como señala Jorge Bustos en Herrera en COPE Castilla y León, se contamina. Según el periodista, el lodazal en el que puede convertirse el camino a las urnas diluye cualquier intento de debate sobre proyectos, centrándose en cambio en el historial más impoluto de los candidatos.

Guerra de 'trapos sucios'

En las últimas horas, han salido a la luz numerosos trapos sucios en forma de filtraciones interesadas y estrategias calculadas que buscan el desgaste del adversario. Se trata de un velado “y tú más” que, según el periodista de COPE en 'La Mirada de Bustos', enreda a PP y PSOE en presuntos tratos de favor en la adjudicación de contratos municipales en Soria o viviendas de protección oficial en Palencia.

Mientras los dos principales partidos se entretienen en esta batalla, Vox aprovecha para frotarse las manos y sacar pecho de una gestión que dejaron a medias en 2024. El partido busca hacerse un hueco a codazos en la misma comunidad en la que aspiran a tocar techo.

El foco desviado de la campaña

Ante esta situación, Bustos lanza una advertencia clara: “El foco no debe desviarse de forma malintencionada y mucho menos sembrar dudas con el único objetivo de arañar algún voto que incluso podría no llegar a la urna”. El periodista se pregunta cuál será el siguiente escándalo en una campaña que apenas ha comenzado y no ha alcanzado su ecuador.

Esta batalla por la credibilidad relega a un segundo plano el contraste de proyectos y programas. Una dinámica que, objetivamente, solo perjudica a quienes votarán el domingo 15 de marzo en Castilla y León y beneficia a un tercero en la contienda.