Vox C-LM reconoce la euforia por el resultado y promete no defraudar

La diputada electa por Vox en la provincia de Toledo, Inés María Cañizares, ha asegurado esta noche que tanto ella como los candidatos de su partido que han resultado elegidos diputados en el Congreso en la región no van a "defraudar" a sus electores y van a defender el mismo mensaje que han transmitido durante la campaña electoral, un mensaje "con mucho sentido común" y que viene a decir "que lo primero es España y los españoles" ha comentado.

Cañizares, en una rueda de prensa, ha reconocido que la jornada electoral ha sido un día "de euforia y de celebración" para Vox, incidiendo en que su partido ha sido el partido que "más ha subido en votos y en escaños" hasta obtener cinco con respecto a las elecciones generales del pasado mes de abril.

Sin embargo, ha afirmado que ahora deben pensar en "el gran trabajo" a llevar a cabo para "reconstruir España". "Estamos todos muy contentos y muy agradecidos pero es momento de pensar en la gran responsabilidad que tenemos por delante", ha sostenido.

Del mismo modo, ha querido felicitar a su compañero y cabeza de lista por la provincia toledana, Manuel Mariscal, por los resultados obtenidos y ha asegurado que será "un privilegio y un honor" trabajar junto a él en el Congreso "para defender los intereses de los toledanos".

"Yo no me he dedicado nunca a la política, pero tengo una gran experiencia como profesional y quiero aportar mi granito de arena para mejorar mi país y que eso contribuya a que los españoles mejoren en seguridad, en bienestar y en libertades y que triunfe el sentido común sobre la dictadura progre", ha finalizado la diputada electa de Vox.