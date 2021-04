Satisfacción en los hosteleros toledanos por la posibilidad de abrir el interior en nivel 3

Los datos de estabilización en CLM permiten al gobierno regional flexibilizar algunas medidas restrictivas. Por ello, se ha decidido la publicación de una nueva Resolución de medidas restrictivas, donde en nivel 2, el que se encuentra el 85 por ciento de los municipios de la región, se permitirá que las personas que residan en Residencias de Mayores podrán salir a pasear.





"Se han dado cuenta de que no podemos seguir sufriendo"





Ya en las normas de nivel 3, se incorpora que en el interior de la hostelería se permitirá la apertura al 50 por ciento y al 75 por ciento de su aforo en exterior, una medida que ha aliviado en parte a los hosteleros en general y a los de la provincia de Toledo en particular que de momento desconvocan la concentración prevista para mañana a la puerta de la Consejería de Sanidad. En “Herrera en COPE Toledo”, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia. “La valoración es positiva, creo que se habrán dado cuenta de que somos un sector que no podemos sufrir más de lo que ya hemos sufrido durante 14 meses de pandemia”.





(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)





Palencia sigue insistiendo en que no existe ninguna demostración científica de que haya más incidencia de contagios en la hostelería que en otros ámbitos “ Y las restricciones siempre nos llegan a la hostelería. Ha llegado el momento que no podemos seguir arruinándonos. Nos tienen que dejar trabajar, las ayudas llegan con cuentagotas y son insuficientes y no podemos más. Necesitamos que nos dejen abrir nuestros negocios”.





"En nivel 3 se permitirán 60 personas en interior y 100 en el exterior. Podremos recuperar la campaña de bodas y comuniciones"





En eventos como bodas y comuniones se permitirá 100 personas en el interior y 150 en el exterior en el nivel 2, y 60 personas en el interior y 100 en el exterior en el nivel 3 “No podíamos permitir un aforo menor, porque ya teníamos contratadas Comuniones y Bodas, necesitamos salvar la campaña. Ya perdimos las del año pasado, hemos perdido Semana Santa, Corpus, la Virgen de Agosto. Necesitamos entrar en una fase de recuperación y sobrevivir a estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir”.





"De momento desconvocamos las movilizaciones. Ahora toca negociar en los despachos"







De momento, se anula la concentración organizada para mañana frente a la puerta de la Consejería de Sanidad “No tendría sentido mantener la concentración porque nos han dado las reivindicaciones que habíamos pedido. Además el jueves tenemos una reunión de la Federación Regional de hostelería con el Consejero de Sanidad y la Consejera de Economía y creo que ahora mismo toca luchar en los despachos y las concentraciones no se descartan si ésto se pone feo, pero la de mañana queda totalmente desconvocada”.





"La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón les muestra su apoyo y les ofrece más ayudas"

















Los hosteleros toledanos se han reunido hoy también con la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón que ha mostrado su apoyo al sector para que se flexibilicen las medidas "ya que la vacunación cada vez va atajando más el camino y hay más personas vacunadas", por lo que ha asegurado que apoyan las reivindicaciones que hacen los hosteleros para flexibilizar las medidas que según ha apuntado "son contraproducentes para ellos".



En el marco de esta reunión, Tolón ha asegurado que están dispuestos a llegar acuerdos con el sector hostelero para dinamizar la ciudad, y de manera especial el Casco Histórico, porque a su entender "es el momento de tomar decisiones valientes" para reactivar este barrio de la ciudad.



Entre las propuestas que la asociación ha trasladado a la alcaldesa de la capital, Palencia ha resaltado la incentivación del consumo en el casco histórico o la posibilidad de llegar a acuerdos público-privados para aparcamientos en esta zona para que a la gente "le sea más fácil subir al casco a consumir" y también se mantengan las concesiones de terrazas necesarias