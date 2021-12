Román David Gómez, en 'Herrera en COPE': "El poder ver que vas dando un paso es una sensación muy buena"

El guardia civil Román David Gómez Maestre ha contado en 'Herrera en COPE' su día a día tras el suceso acaecido en 2013 por el que quedó tetrapléjico debido a un disparo en un atraco en la localidad toledana de Yuncos. "El contacto del exoesqueleto, me llegó a raíz de una asociación de esclerosis múltiple. Ahí, me dieron la oportunidad de probarlo. Cuando lo probé fue una sensación muy buena”.

Román David Gómez también nos ha explicado lo importante que ha sido el deporte durante estos últimos años: "El deporte me ha dado la vida. Los primeros cuatro años de mi lesión, no sabía qué deporte hacer. Decidí jugar al rugby y me ha ido muy bien, estoy muy agradecido ya que juego a nivel nacional".

Y por último ha subrayado que "el Hospital Nacional de Parapléjicos es una familia donde conoces a todos los compañeros. Vas al gimnasio, a terapia ocupacional, todo muy dinámico ya que te ayudan a ser lo más independiente posible. Cuando te vas de allí, da mucha pena ya que estuve nueve meses”.