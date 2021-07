"No puedo evitar emocionarme. No sé si podré ver la tele cuando emitan el atletismo en los Juegos Olímpicos"

“Estoy bien, pero cada vez que hablo de ello no puedo evitar emocionarme...” Así nos confiesa sentirse la atleta toledana Irene Sánchez-Escribano ante el adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio tras una lesión este pasado martes.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)





Está siendo un mal sueño, una pesadilla que todavía no se llega a creer. Después del esfuerzo realizado los dos últimos años y a una semana de embarcar hacía Tokio la mala suerte le ha dejado en tierra “Estoy disgustada y triste porque ha sido mucho esfuerzo y lo peor es que lo he rozado con la punta de los dedos”.

"Tenía todo controlado, pero esto no lo he podido prever. He hecho todo lo que ha estado en mi mano"

En el transcurso de la entrevista no puede evitar emocionarse de nuevo y derramar lágrimas de tristeza y frustración "Estar en los Juegos Olímpicos está claro que es el objetivo de todo deportista de élite pero es el final del camino y yo ….. el camino lo disfruto mucho... cada vez que vuelvo a sacar el tema me vuelvo a emocionar, pero estoy bien.... he hecho todo lo que está en mi mano...cuando salga el atletismo de los Juegos en la tele... no sé si querré verlo, pero ahora voy a disfrutar de mi gente , desconectar y recuperarme”.





Asegura que ha sido algo inesperado “Tenía controlado mis pequeños dolores del machaque de cada día pero esto no le podido prever y tampoco me puedo reprochar nada”.





En la tarde del pasado martes, durante el entrenamiento sintió un chasquido en el pie izquierdo “iba corriendo y de repente empecé a notar una presión y a los 100 metros un “clak” y me tuve que parar y desde entonces no he vuelto a plantar el pie en el suelo porque veo las estrellas”. Le han diagnosticado una fractura diafisaria del segundo metatarsiano del pie izquierdo.

Ahora le espera una pequeña temporada de reposo pero “enseguida que me recupere volveré más fuerte. Todo el mundo me dice que con el tiempo esto quedará en una simple anécdota que me pasó en el peor momento posible, pero al final considero que soy una privilegiada porque hago lo que me gusta”.

"Le agradezco mucho a Paco Cubelos su apoyo y a tanta gente que me está escribiendo..."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En estos días está recibiendo apoyo de muchas personas “Tengo el apoyo de la gente que me conoce y que me quiere, pero también de otras muchas personas que me están escribiendo”. Incluido el del olímpico piragüista talaverano Paco Cubelos que en una entrevista hoy en “Herrera en COPE Toledo” le dedicaba unas cariñosas y sinceras palabras a las que Irene respondía también “Se lo agradezco mucho, porque él sabe lo que es quedarse fuera de unos Juegos porque le pasó la última edición y solo digo que hay que aprovechar el momento, porque es muy difícil llegar y cuando te crees que ya lo tienes todavía te pueden pasar cosas”. Termina deseando lo mejor a todos sus compañeros olímpicos “Que disfruten cada día de la experiencia y ya nos contarán como es aquello con un montón de controles . Les deseo lo mejor”.





Para Irene eran sus primeros Juegos Olímpicos y a finales de junio se proclamó campeona de España por sexta vez