El Presidente de los empresarios de C-LM asegura que el 2020 ha sido un "auténtico desastre" para la economía

El presidente de la patronal Cecam, Ángel Nicolás, ha señalado que 2020 ha sido en términos económicos "un auténtico desastre" para muchas pymes y autónomos y ha augurado que se resolverá antes la crisis sanitaria que la económica ya que se ha "desgastado tanto nuestro tejido empresarial que va a costar muchísimo que esto salga adelante".

En una rueda de prensa por videoconferencia acompañado por el secretario general de la patronal, Félix Peinado, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ha hecho un balance del año 2020, que se ha cerrado con 741 empresas menos en Castilla-La Mancha, un descenso de 442 autónomos y con casi 15.000 empresas en ERTE que afecta a 23.000 trabajadores.

El número de desempleados subió un 13,2 % en el tercer trimestre de 2020, incrementando el número en 21.000 personas en un año, al tiempo que las exportaciones de Castilla-La Mancha bajaron un 5 % entre enero y noviembre del año pasado comparado con el mismo periodo de 2019 y el comercio ha caído entre un 40 y 50 %, ha enumerado.

Así, el balance que ha hecho de 2020 es el de un año "aciago" para el conjunto de la sociedad española y en términos económicos "un auténtico desastre" para un gran número de pymes y autónomos de la comunidad autónoma que "de la noche a la mañana" vieron cómo se paralizaba la actividad, caía la demanda, cerraban empresas y había normativas diferentes, lo que hizo que los empresarios se enfrentaran a una "situación crítica".

Nicolás ha dicho que no tienen "ningún elemento" que les permita prever cuándo terminará la crisis económica y ha reflexionado acerca de que "puede que la vacuna venga a ayudar, pero el hecho de que tengamos vacuna y la gente sea inmune a este virus no quiere decir que resolviendo la crisis sanitaria resolvamos la crisis económica, que va a tardar bastante más".

En este sentido, ha señalado que "se va a resolver antes la crisis sanitaria que la económica" ya que se "ha desgastado tanto nuestro tejido empresarial que va a costar muchísimo que esto salga adelante" y si, además, se terminan las medidas de apoyo cuando acabe la crisis sanitaria "la situación va a ser muy complicada para el mundo de la empresa".

Ángel Nicolás ha reclamado una estabilidad en la duración de los ERTE, para no estar negociando su prórroga cada dos o tres meses, y la supresión de la cláusula de mantenimiento del empleo a las empresas en ERTE y un incremento de las bonificaciones a la Seguridad Social y ha pedido que los fondos europeos para la reconstrucción se inviertan en programas que conduzcan a la modernización de la economía y no en incremento del gasto estructural.

Ha explicado que los ERTE están siendo "un auténtico muro de contención" y son un "sostén fundamental" para la supervivencia de muchas empresas, pero ha señalado que es una situación "provisional" y se ha preguntado qué pasará cuando terminen los ERTE ya que la crisis ha dejado a las empresas "exhaustas" y "completamente desgastadas".

"La cláusula con tanto empeño la ministra de Trabajo defiende de mantenimiento del empleo durante seis meses y las sanciones que contempla podrían suponer la puntilla para muchas de nuestras empresas", ha criticado el presidente de la Cecam, quien ha tachado al Gobierno central de "falta de sensibilidad" hacia los empresarios y la "gravísima situación" en que se encuentran.

En este sentido, ha subrayado que esta situación de crisis "no la hemos creado las empresas" sino que las empresas son "una damnificada más" que quieren que se recupere cuanto antes la economía y el empleo, lo cual "no quiere decir que si por cuestiones ajenas a la empresa no se puede recuperar la actividad en los mismos niveles que antes de la pandemia se tenga que castigar a las empresas".

Dicho de otra forma, "no es que no queramos mantener nuestras empresas abiertas y los niveles de empleo, es que sencillamente ahora no se puede", ha puntualizado.

Ante esta situación ha enumerado las numerosas gestiones e iniciativas que la Cecam ha llevado a cabo para "sostener la economía y el empleo" de Castilla-La Mancha, de modo que sus técnicos han atendido, de forma personalizada, más de 40.000 llamadas y consultas de empresarios y todos los recursos se han puesto a disposición de pymes y autónomos.

Ha habido una interlocución "constante" con los gobiernos regional y nacional, partidos políticos y centrales sindicales, en total 119 reuniones de trabajo, para transmitir las necesidades y demandas que planteaban los empresarios y reivindicar las medidas "que hemos considerado necesarias para afrontar esta difícil situación" y minimizar el impacto de la crisis.

Entre los "importantes" acuerdos alcanzados como consecuencia de este diálogo, Nicolás ha citado el Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha, por el que se articularon ayudas por importe de 231 millones de euros "que se ampliaron posteriormente a petición de Cecam".

Sobre este plan de ayudas de Castilla-La Mancha, la Cecam ha pedido a la Junta que se publiquen "con urgencia" las ayudas previstas.