Parapléjicos habilita 14 camas UVI ante la saturación de la UCI del Hospital Virgen de la Salud

Foto de archivoCOPE Toledo

Los problemas en el Hospital Virgen de la Salud se van solucionando poco a poco.

Según nos cuenta en "Herrera en COPE Toledo" el gerente del Complejo Hospitalario, Juan Blas Quílez, la calefacción ya se ha reparado y se empieza a recuperar la temperatura en el ala norte del Centro Sanitario "Las temperaturas que tuvimos de quince grados bajo cero hizo que los tubos se congelaran y explotaran y ocasionaron en el sistema de calefacción la pérdida de agua y las cataratas que se produjeron hasta que se vació el circuito. Afortunadamente ya está reparado, ha habido que soldar tubo por tubo porque este sistema se hace a medida y no son comerciales y ha habido que ir reparando una por una. El sistema funciona de nuevo, pero le está costando porque las temperaturas son muy bajas y cuesta calentar el aire para que circule por todo el hospital". Desde ayer se están ayudando con calefactores.

"Ya hemos abierto 60 camas y todos los pacientes que estaban en Urgencias se han podido colocar sin problemas"

La situación de presión asistencial continúa ante el aumento de contagios de coronavirus en la provincia. De hecho, desde ayer diferentes sindicatos advierten sobre la situación "critica" del Hospital Virgen de la Salud, con más de 60 pacientes a la espera de ingreso en el Servicio de Urgencias. El motivo lo explicaba también en COPE, Blas Quílez "La presión de Urgencias, lógicamente está aumentando por el aumento del número de contagios y están viniendo más pacientes. Los pacientes están esperando para ingresar porque hemos puesto en marcha el Plan de Actuación para ir atendiendo a pacientes COVID y tenemos que ir transformando plantas que hasta este momento estaban limpias para pacientes con coronavirus, como no podemos mezclar a estos pacientes, hasta que hemos trasladado a los pacientes a otra unidad no podemos subir a los pacientes que están abajo esperando, para evitar contagios. Ya hemos abierto 60 camas y todos los pacientes que estaban en Urgencias se han podido colocar sin ningún problema".

"Hemos habilitado 14 camas UCI en Parapléjicos porque la UCI del Virgen de la Salud está llena"

El responsable del hospital asegura que van a seguir adaptando dispositivos para atender a todos los pacientes "pero el personal no es infinito, las bolsas de trabajo se acaban, pero nosotros no vamos a dejar de atender la asistencia, si tenemos que dejar de hacer temporalmente alguna actividad no esencial o no urgente para poder prestar servicio en otras áreas urgentes, lo vamos a hacer".

La UCI del hospital ya está llena y hoy mismo se han habilitado camas en el Hospital Nacional de Parapléjicos "La dotación normal de la UCI está llena y estamos ampliando dispositivos. En concreto hoy mismo estamos habilitando 14 camas en la UVI del Hospital Nacional de Parapléjicos, que ya utilizamos en la primera fase de la pandemia y esto nos permite aumentar y casi triplicar el número de camas UVI, de las que podemos disponer para dar atención a los pacientes".