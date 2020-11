El Presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page ha anunciado este miércoles que desde el gobierno regional se está trabajando para que “dentro de muy pocos días toda Castilla-La Mancha pueda pasar a nivel 2”

Son declaraciones de Page durante su intervención en el acto de presentación del proyecto de la empresa aeronáutica Skydweller, en el hotel Veracruz de Valdepeñas.

El Presidente ha declarado que “para ello nosotros que hemos decidido, precisamente ayer, seguir en un estado de prudencia a pesar de la evolución. Queremos insistir en esa prudencia frente al #Covid-19 precisamente para que dentro de muy pocos días podamos dar la buena noticia de pasar toda la comunidad autónoma a nivel 2, es decir, que todo tipo de establecimiento pueda estar de alguna manera abierto hasta las 12, con el toque de queda legal nacional, pero que lo pueda estar con condiciones, con protocolo, pero de forma compatible y prudente”.

Page ha añadido que “los resultados al final tienen mucho que ver con muchas cosas, todo, y el resultado que nosotros planteamos no es un resultado autónomo. Nunca una autonomía puede dejar de mirarse tanto el ombligo como en estos momentos porque de nada sirve arreglar Castilla-La Mancha o limpiarlo de virus si no se limpia Andalucía, si no se arregla Madrid, si no se arregla Valencia. Esto es elemental, como le pasa al país respecto de Francia, de Portugal o del mundo entero, esto parece de sentido común. Hace un año precisamente se conocía el primer caso en Wuhan, en China”.

Por último el presidente del ejecutivo regional ha comentado que “estamos trabajando con mucha coherencia en que abordemos el problema del virus sin que eso nos suponga un trauma económico, pero no son cosas distintas. Me molesta mucho la gente que hace demagogia, y los políticos que hacen demagogia, pensando que el virus es una cosa y que hay que orillarlo o mirar para otro lado para no perjudicar la economía”.

Así, ha puntualizado “que no nos engañen, la economía va mal y estamos en un pleno bache económico por el virus. Luego, hay que abordar el problema de raíz y, si no, lo demás es simple y llanamente engañarse y engañar a la gente. Hay que hacer las cosas -ha declarado- sabiendo que la prioridad es la salud, pero no solo la prioridad moral, a la que se debe cualquier persona que es proteger la vida de la gente, sino también una prioridad económica. Es que cuanto antes arreglemos el virus antes podremos retomar el camino que llevabámos de crecimiento y en esta región de expansión importante en muchos frentes. Estamos trabajando en esa dirección y hay que hacerlo entre todos”.