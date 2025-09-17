ONCE y la Archidiócesis de Toledo sellan un acuerdo para hacer plenamente accesible la Catedral Primada

La Fundación ONCE y la Fundación Primatialis Sedes Toletana han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la plena accesibilidad de la Catedral de Toledo, tanto en su entorno arquitectónico como en los servicios y productos que ofrece a los visitantes.

El acuerdo ha sido suscrito en el propio templo por el arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro Chaves, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en un acto que subraya la necesidad de avanzar hacia una inclusión real en todos los ámbitos de la vida.

Cultura que se puede tocar

Durante la ceremonia, Carballeda ha entregado al arzobispo una réplica en 3D de la Catedral, elaborada por el Servicio Bibliográfico de la ONCE. Esta pieza será expuesta públicamente y podrá ser tocada por las personas ciegas, ofreciendo una experiencia sensorial única. José Martínez Martínez, presidente del Consejo Territorial de ONCE en Castilla-La Mancha, ha señalado que este gesto es “un paso adelante para demostrar que la cultura también se puede tocar”.

SERGI GARCIA CANET Maqueta 3D de la Catedral Primada

Un proyecto pionero

El arzobispo Cerro Chaves ha recalcado que el convenio tendrá un impacto directo en proyectos singulares como Lumina Catedral de Toledo, experiencia inmersiva que ahora será también accesible para personas con discapacidad. “El patrimonio no es un tesoro guardado para unos pocos, sino un regalo que debe ser compartido”, ha afirmó.

Por su parte, Carballeda ha remarcado que acuerdos de este tipo permiten que “todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan sentir la emoción del arte y la cultura" en igualdad de condiciones, especialmente en un lugar tan emblemático y cargado de devoción como la Catedral de Toledo.

Contenido del convenio

El texto contempla medidas para garantizar la accesibilidad universal en los edificios, instalaciones, productos y servicios vinculados a la Catedral, incluidos los espacios digitales. Además, se prevén iniciativas conjuntas para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo mediante programas de formación e inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad. Con esta colaboración, la Archidiócesis de Toledo y la ONCE reafirman su compromiso con una sociedad más inclusiva, donde el acceso al patrimonio y a la cultura sea un derecho garantizado para todos.