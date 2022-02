La novillera toledana Estrella Magán, única mujer en la Escuela Taurina de Toledo

Estrella Magán es la única mujer, alumna de la Escuela Taurina “Domingo Ortega” dependiente de la Diputación de Toledo.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

Hemos querido acercarnos a su historia, porque sin duda no es muy habitual que las mujeres se acerquen a este mundo del toro y nos parece importante que Estrella siga rompiendo barreras.

Tiene 23 años, y desde 2019 ya es novillera. La afición le viene de pequeñita cuando acompaña a su padre a las corridas de toros

“Desde que era muy pequeña, mi padre es muy aficionado a la tauromaquia y siempre le he acompañado a las corridas de toros”

Cuando dijo que quería ser torera no la tomaron en serio, pero tuvieron que cumplir una promesa “siempre lo he dicho, pero no me hacían caso, hasta que en cuarto de la ESO me prometieron que me iban a llevar a la Escuela Taurina si sacaba una media de 8 en las notas así que lo cumplí y no les quedó otra”









Comenzó en la Escuela de la diputación, después siguió en una Escuela en Madrid y en esta nueva etapa con el cambio de sede a la Plaza de Toros de la escuela Domingo Ortega ha querido volver “ estoy muy contenta porque es una plaza muy bonita y muy significativa para los toledanos y para mí, que soy de Toledo. Me enorgullece entrenar allí cada tarde”.

No le importa ser la única mujer de la Escuela Taurina. Ve con normalidad que haya mujeres toreras, aunque muchos no piensen lo mismo “lo veo bien, ya llevo tiempo en una escuela taurina y lo normal es que yo esté sola, pero creo que para algunos compañeros sigue siendo algo raro y piensan que por ser una mujer no voy a llegar al mismo sitio que el resto de mis compañeros”

Pero nadie le quita la ilusión y las ganas. La primera vez que se puso delante de un toro fue en la plaza de Gerindote “Me apunté a la escuela y al mes siguiente me puse delante de un mamoncito en la plaza de Toros de Gerindote. Sentí una sensación indescriptible porque es lo realmente quieres hacer y cuando ves que lo puedes hacer es una satisfacción”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, ilusionada, pero realista, y por eso al mismo tiempo está en la Universidad “Estudio un doble grado de ADE y Derecho porque el mundo del toro es muy difícil y tienes que tener algo más a lo que dedicarte en un futuro pero mi sueño es conseguir ser una figura del toreo”.

Estrella, como todos los toreos, es valiente, pero esos nervios de los primeros minutos no hay quien los elimine “hasta que pegas el primer capotazo pasas un rato complicado, pero luego se van todos los miedos”.

Pero no todo es negativo por ser mujer.. ellas llenan las plazas “en ciertas ocasiones nos favorece porque es un reclamo para que vayan a la playa y ver uin festejo de mujeres todavía es algo extraña y les llama la atención por lo que solemos llenar las plazas con más facilidad que los toreros”.

Entre sus referentes como mujeres toreras se encuentra Cristina Sánchez “todo lo que ha conseguido es impresionante y cualquiera de nosotros queremos alcanzarlo y también otras matadoras como Mari Paz Vega “

Le encanta José Tomás, pero tiene claro quién quiere que sea quien le de la alternativa y donde “Sería Sevilla porque la afición tiene mucho respeto al torero y me gusta Manzanares y Roca Rey”

















Pues esperemos que se cumplan sus deseos...