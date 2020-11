ASAJA demanda al Ministerio de Industria y a los órganos competentes de la comunidad autónoma una solución al problema que tienen algunos agricultores con tractores con cabinas montadas después de su compra, que, a día de hoy, no pueden pasar la ITV.

¿A QUÉ TRACTORES AFECTA Y POR QUÉ SURGE ESTE PROBLEMA?

Afecta, principalmente, a los tractores fruteros comprados a partir de 1980. Se trata de tractores a los que después de su compra se les instalaron cabinas o revestimientos que no venían de serie.

Desde hace unos años se exige que estas estructuras estén homologadas. Esto quiere decir que el fabricante haya realizado ensayos para ver su seguridad en caso de vuelco.

En muchos casos, el fabricante ha desaparecido y estas cabinas y revestimientos fueron instalados por otros fabricantes o herreros, pero no se han hecho ensayos.

Este problema viene de hace algunos años, pero ASAJA había conseguido que se le diera una solución. La solución fue exigirles aportar un certificado de un ingeniero industrial que hubiera realizado un estudio de la seguridad de las cabinas. Así se solucionaban la mayoría de los casos.

El problema vuelve a surgir ahora, con la entrada en vigor, el 28 de abril de este año, de un Real Decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. Al entrar en vigor este Real Decreto, ya no se permite esta solución.

La Entidad Nacional de Acreditación, la ENAC, no ha renovado a ninguna ITV la acreditación para que los tractores con cabina montada puedan pasar la ITV con un informe sobre su seguridad de un ingeniero.

"Sin ITV favorable no pueden circular, ni tampoco venderse, solo pueden ser transferidos en herencia para trabajar en la finca, pero sin circular"

Sin ITV favorable no pueden circular. Tampoco se pueden vender, solo pueden ser transferidos en herencia a los herederos, pero para trabajar en la finca, sin poder circular.

Aunque son tractores viejos, todavía están operativos. Desde Asaja exigen que se permita pasar la ITV con el certificado de un ingeniero técnico: "Lo que nosotros decimos es que no se puede aplicar este Real Decreto con carácter retroactivo, generando un problema a los agricultores con tractores antiguos, que ahora mismo no pueden pasar la ITV de su tractor y a los que no se les deja ninguna opción. Exigimos que se permita pasar la ITV con un certificado de un ingeniero técnico, como se permitía hasta ahora".

Si hasta el 28 de abril de 2020, se permitía el revestimiento de bastidores de seguridad en España, que el Ministerio de Industria o los órganos competentes de las comunidades autónomas sigan permitiéndolo al menos para cabinas montadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto.

"Pedimos que se pueda pasar la ITV en las unidades móviles de ITV, porque algunos tractores no alcanzan los 50 km/h"

Por otro lado, hasta ahora, los tractores con una velocidad superior a 40 km/hora tienen que pasar la ITV en las instalaciones fijas de la estación de inspección.

Sin embargo, hay comunidades autónomas, como Extremadura, que dan la posibilidad de hacerlo en las unidades móviles de ITV. "Pedimos que en Castilla-La Mancha también se haga. Así se reducirían las citas en las estaciones fijas y se evitaría que los tractores que, en muchas ocasiones, no alcanzan más de 50 km/hora, se tengan que desplazar por carretera".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: