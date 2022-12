Los suicidios en C-LM, en 2021, duplicaron a las muertes en tráfico

La cifra de 169 personas fallecidas por suicidio en Castilla-La Mancha durante 2021 muestra una leve bajada con respecto a los 180 casos del año anterior, pero aún así es la segunda causa más habitual de muerte por factores externos y duplica a los muertos en accidentes de tráfico.



La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por estas cifras y su presidenta, María Carmen Navarro, ha asegurado en un comunicado que "es positivo que haya habido un descenso en las muertes por suicidio registradas en nuestra región. Sin embargo, no podemos hablar de buenas noticias cuando 169 personas decidieron quitarse la vida”.



Ha añadido que la mayoría de los suicidios se pueden prevenir: “Los pensamientos suicidas normalmente están asociados a problemas que son transitorios y que, aunque sean muy graves, pueden resolverse con tiempo y con ayuda de familiares, personas allegadas, amistades y profesionales”.



En este sentido, ha llamado a la sociedad a entender que “cuando alguien muere por suicidio, no quiere morir, quiere dejar de sufrir”.



Para reducir estas cifras, la Federación de Salud Mental pide un abordaje "multifactorial” y señala que algunas de las causas que llevan al suicidio son la insuficiencia de recursos de atención psicológica, sobre todo en Atención Primaria, y la influencia del contexto social, como la precariedad laboral o la incertidumbre ante el futuro.



"Lo más urgente es que la salud mental y el problema del suicidio se contemplen dentro de la agenda política, así como que se inviertan recursos para trabajar las emociones de las personas”", ha agregado Navarro.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha, en 2012 un total de 169 personas se quitaron la vida: 58 en la provincia de Toledo, 46 en Ciudad Real, 30 en Albacete, 22 en Cuenca y 13 en Guadalajara.



Del total, 139 fueron hombres y 30 a mujeres, y por franjas de edad, el mayor número de muertes se produjo entre los 50 y los 54 años (25 casos), seguida por el grupo de 60 a 64 (21), de 45 a 49 y de 80 a 84 (ambos con 17), y no se produjeron fallecimientos en menores de 15 años.



En relación con las demás comunidades autónomas Castilla-La Mancha fue la octava en la que más muertes de este tipo hubo durante 2021.



Desde el pasado mes de mayo, está disponible 24 horas al día el teléfono 024 de atención a la conducta suicida, un recurso público, gratuito y accesible, gestionado por profesionales de la Psicología.



Asimismo, las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda las 24 horas llamando al 112 o contactando con el Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17).