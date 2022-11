Los móviles de Toledo recibirán mañana un SMS de un simulacro de emergencia

Los teléfonos móviles que se encuentren este miércoles en Toledo y su zona de influencia recibirán un SMS de alerta sobre las 10:25 horas, con motivo del simulacro que desarrolla la Dirección General de Protección Civil, con el fin de probar la nueva Red de Alertas Nacional (RAN).



El objetivo de esta prueba es que, en caso de una emergencia real, los ciudadanos puedan disponer de un aviso personalizado para que puedan adoptar las medidas de autoprotección necesarias, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112.



Con este simulacro , se pretende probar la nueva Red de Alertas Nacional (RAN) que, aún en pruebas, se está desarrollando por la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, en colaboración con las comunidades autónomas y los Servicios de Protección Civil regionales.



El texto del mensaje que llegará a los teléfonos móviles que se encuentren en la capital regional será el siguiente: “Alerta de protección civil prueba del nuevo sistema de alerta a la población ante emergencias. Durante la mañana de hoy se realizará un simulacro en el Recinto Ferial de La Peraleda. No se alarme, se trata de un simulacro de emergencia. Una vez leído el mensaje pulse “Aceptar” para eliminarlo de la pantalla. No es necesario realizar ninguna otra acción. No llame al 112, es una prueba. Gracias por su colaboración. Fin del mensaja de prueba de la Red de Alerta Nacional”.



El aviso del mensaje será mediante un fuerte sonido que dará pie al texto, y cuando se haya leído el mensaje hay que pulsar “Aceptar” en el teléfono móvil para eliminarlo de la pantalla, sin que sea necesario realizar ninguna otra acción.



Es muy importante, según incide el servicio de urgencias y emergencias, no llamar al teléfono de emergencia 112, al tratarse solo de una prueba.



Por tanto, los móviles que se encuentren en Toledo y en zonas cercanas a esta localidad recibirán el mencionado mensaje de prueba indicando que se está realizado un simulacro del Plan Especial frente al Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha (RADIOCAM).



El objetivo es que, en un caso real de emergencia, la Red de Alertas Nacional, a través del CENEM (Centro Nacional de Emergencias de Protección Civil), avise a los ciudadanos a través del móvil y les facilite las adecuadas medidas de autoprotección.



El envío de este mensaje de la Red de Alertas Nacional se decidió durante la última reunión preparatoria del simulacro del RADIOCAM, en el que estuvieron presentes representantes de todos los cuerpos y grupos de activación que participarán en este ejercicio.