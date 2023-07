Javier Guayerbas nos abre la puerta de 50 conventos, iglesias y ermitas de Toledo en su último libro

Javier ha querido compartir hoy en "Mediodía Cope Toledo" algunos de los mejores momentos que ha vivido durante estos dos años que le ha ocupado escribir su segundo libro "Iglesias y conventos de Toledo". Se considera un auténtico privilegiado por haber tenido la ocasión de visitar estas 50 iglesias, conventos y ermitas, muchos de ellos cerrados al público "

Pero este libro va mucho más allá que una guía práctica para conocer los tesoros ocultos de estos espacios. De una manera directa, amena y ágil, Javier nos cuenta historias fascinantes alrededor de la Semana Santa de Toledo, El Corpus Christi o la última restauración de la Custodia profesional de Enrique de Arfe "la Custodia no salió de la Catedral, se montó un circuito de televisión cerrado de seguridad, se montó un laboratorio de orfebrería y joyería para esta restauración donde se utilizaron más de 12.000 tornillos, tuercas...".

Por momentos nos hace vibrar con el pasado de las numerosas momias custodiadas entre los muros de algunas iglesias y conventos "la momia más famosa y que encontramos en el convento de Santo Domingo el Real, es Sanchito, un infante, que fallece en Toro (Zamora), pero sus restos se encuentran aquí en Toledo y en la Iglesia de San Andrés encontramos momias en posición vertical, algo muy curioso".

"La Catedral es un mundo aparte pero me quedo con la iglesia del Convento de Santa Clara"

Un capítulo aparte merece la Catedral de Toledo "Es con el templo que abrimos el libro, y hablamos de cosas curiosas y anécdotas que no todo el mundo sabe". Sin embargo tiene claro cuáles son sus templos preferidos "me encanta la iglesia del Convento de Santa Clara, que ahora está cerrada al público y hoy sin religiosas. Es maravillosa ver la obra de Tristán que se mantiene para el espacio para el que el artista la concibió y también me quedo con el coro del convento de Santo Domingo el Real".

Leyendo el libro también descubrirás por qué una Virgen negra adorna la fachada de la Catedral o qué sucedió con los restos mortales de Domenicos Theotocopoulos, conocido como El Greco, después de ser sepultados en Santo Domingo el Antiguo...