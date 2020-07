El restaurante ‘El Bohío’, ubicado en Illescas (Toledo) y propiedad del juez de MasterChef y chef Pepe Rodríguez, acogerá esta noche 6 de julio, a las 22:05 horas en La1, la final de la octava edición del emblemático talent culinario, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

Encontramos a Pepe, muy liado, a punto de empezar a grabar la nuevo edición de "Masterchef Celebrity".

"Nos plantamos en la final que grabamos otra vez en mi casa, en El Bohío de Illescas"

Esta noche terminará Masterchef 8, una edición atípica con el confinamiento por el coronavirus por medio “Hemos vivido una pandemia y un confinamiento y el programa no ha estado al margen. Pero creo que ha sido un programón, hemos tenido unos datos de audiencia extraordinarios, ha sido una muy buena temporada por los concursantes tan maravillosos que hemos tenido y nos plantamos en una final que grabamos otra vez en Illescas, en mi pueblo, en el Bohío. Segunda final que se graba en casa , así que para mí es un lujazo”.

Masterchef ha visitado diferentes lugares de nuestra región con el apoyo de la Junta de CLM

No es la primera vez que Castilla-La Mancha ha sido escenario para realizar alguna prueba en esta edición. La presencia de la región en proyectos audiovisuales se enmarca en la estrategia de promoción turística de Castilla-La Mancha desarrollada por el Gobierno regional, y que la ha llevado a ser escenario de otros programas de MasterChef como los desarrollados en el Castillo de Belmonte, en Puy du Fou, en las localidades de Sigüenza, Brihuega o Almagro y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. “Hay que agradecer a la Junta el esfuerzo que hace para que nosotros vayamos a todos esos sitios y ojalá sigamos yendo. Al final Masterchef es un escaparate muy bueno e importante para dar a conocer locales, lugares, su gastronomía con lo que a mí me parece que es un acierto y yo como castellano-manchego me siento orgulloso de ser partícipe de ir enseñando lo mejor de nuestra región”.

Pepe Rodríguez además de ser parte del jurado de MasterChef es uno de los embajadores de Raíz Culinaria, la marca gastronómica de Castilla-La Mancha. El programa de esta noche va a ser muy especial y contará con las grandes estrellas gastronómicas de este país “En La primera prueba de plató saldrá un duelista y luego de mi casa, del restaurante el Bohío saldrá otro duelista. También van a participar Martín Berasategui, uno de los más grandes de este país y en la gran final Joan Roca, ¿qué más se puede pedir?”.

"Va a ser muy emotivo porque grabamos la final en El Bohío durante el confinamiento y éramos conscientes de la situación de la hostelería"

Además esta noche vamos a ver mucho de la gastronomía de nuestra región. Entre Entre los platos que los aspirantes cocinarán y que el propio chef castellano-manchego ha creado, se encuentran el gazpacho de aceitunas, la sopa de hierbas y almendra, la gamba roja, las albóndigas de gamba, azafrán y juego de sus cabezas y el ciervo asado, compotas de frutos rojos y queso de cabra. El ganador o ganadora será quien consiga reproducir a la perfección todas las elaboraciones, obteniendo la última chaquetilla “Va a ser muy emotivo porque lo grabamos en la época en la que todavía no habíamos abierto el restaurante, con lo cual, entramos en el local todos un poco cabizbajos, conscientes de que la hostelería estaba muy dañada y hicimos un menú, lógicamente, con todo lo mejor que tenemos del restaurante el Bohío, adaptando ciertas cosas porque no teníamos todo el género que queríamos, pero bueno ahí quedó ese menú castellano-manchego con todo ese gusto de Castilla-La Mancha, visto con unos ojos actuales y yo muy contento porque creo que es un menú de nivel”.

El restaurante el Bohío en Illescas, apenas lleva abierto desde el pasado viernes 3 de julio “Estamos casi de estreno, como la gran mayoría de hosteleros de Toledo , de CLM y de España entera. A ver si empezamos a vivir esa normalidad que todos quisiéramos y recuperar a nuestros trabajadores, nuestra gente, nuestros clientes y recuperar la ilusión que es de lo que se trata”

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: