Historias de los primeros años del Hospital Nacional de Parapléjicos desde 1974 hasta 1989

El 7 de octubre de 1974 se inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación de Parapléjicos (CNRP), actualmente Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP). Un hospital en el que la media de estancia es de unos 4 o 5 meses. Por eso se convierte en el auténtico hogar para todos sus pacientes que viven historias únicas, donde los profesionales forman parte de la familia, incluso han salido historias de amor que han durado toda una vida.

Ana Mª Laza Alonso entró a trabajar de enfermera en este centro en 1979 y ha querido recoger en un libro 177 emotivos testimonios, la mayoría de profesionales, pacientes y familiares para contar cómo fueron los comienzos de este hospital que hoy es un referente nacional en lesiones medulares “Yo soy la coordinadora pero este libro es un trocito de cada uno porque si no hubieran escrito cada una de las personas que están aquí, yo hubiera coordinado páginas en blanco. Nos ha costado dos años y medio de trabajo” .

Han contado con la colaboración económica de muchas empresas y pequeños mecenas que han logrado reunir en el libro “El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, visto por sus profesionales de los primeros 15 años (1974-1989)” todo el orgullo de pertenecer a un centro que ha ayudado a adaptarse a una nueva vida a cientos de personas.





Cari se enamoró de un paciente tetrapléjico y mantuvieron su amor en secreto durante 14 años

Antes de contar con el actual hospital, los pacientes con lesiones medulares eran atendidos en la quinta planta del ya extinto hospita Virgen de la Salud y ya entonces las relaciones personales entre pacientes y profesionales eran muy estrechas hasta el punto que en algunas ocasiones surgía el amor. Es el caso de Cari, una auxiliar de enfermería que desde el año 1963 y durante 14 años silenció su amor con Llamas, un paciente parapléjico “entre todas esas calamdidades teníamos ilusiones y esperanzas, todos estábamos ansiosos de que terminaran el nuevo hospital y yo me fuí enamorando de Llamas, un tetrapléjico que estaba ingresado en la planta y escondíamos nuestro amor con mucho respeto para que nadie notara nada, aunque en 1974 llegó el sueño de trasladarnos al nuevo hospital y lo hicimos público, nuestro amor fue libre. Me jubilé enseguida y viajamos, con nuestras limitaciones, pero disfrutando de nuestro amor durante 35 años". Llamas ya no está con nosotros.

La atleta paralímpica Gema Hasen-Bey fue la primera niña que ingresó en el hospital con tan solo 4 años

La reconocida atleta paralímpica Gema Hassen-Bey fue la primera niña que estuvo en el actual Hospital de Parapléjicos, llegó con 4 años tras sufrir una lesión medular por un accidente en coche con sus padres “era la única niña en el momento de la inauguración y mientras que la sociedad te dice que eres discapacitado o minusválido y que tú no puedes, en el hospital me enseñaron todo lo contrario, que si trabajabas y no te rendías, quizás no pudieras andar pero sí podías alcanzar tus sueños”.

Gema se construyó una vida maravillosa, ha participado en cinco juegos paralímpicos, participado en diferentes series y programas de TV y uno de sus grandes retos ha sido escalar el Kilimanjaro en su bicicleta adaptada.

Las 610 páginas de este libro contienen cientos de historias y experiencias de sus protagonistas, marcadas por el afecto, el compañerismo, la profesionalidad y el sentido de equipo. Los recuerdos, anécdotas y reflexiones expresadas en sus capítulos están salpicados de emoción. El denominador común de su contenido es el orgullo de pertenencia a un centro de tanto valor para la sociedad española como el Hospital Nacional de Parapléjicos.

La obra está ilustrada con 800 fotografías que reflejan los sueños, ilusiones, tristezas y frustraciones, pero también alegrías y esperanzas de sus profesionales.