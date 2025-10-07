Herido grave un hombre de 50 años tras sufrir cuatro puñaladas en la localidad toledana de Torrijos

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

La localidad toledana de Torrijos ha sido escenario de un grave suceso en la madrugada de este martes. Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, un hombre de 50 años resultó herido de gravedad tras recibir cuatro puñaladas en un costado.

El aviso se registró a las 4:58 horas, cuando el propio herido acudió por sus medios al centro de salud de Torrijos, presentando múltiples heridas de arma blanca.

Trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Toledo

El equipo médico del centro sanitario activó de inmediato los protocolos de urgencia, dada la gravedad de las lesiones. Presentaba cuatro heridas penetrantes en el costado, compatibles con arma blanca”.

Tras ser estabilizado en el centro de salud, el hombre fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado en estado grave.

Investigación en marcha

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Torrijos y agentes de la Guardia Civil, quienes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre el autor o autores de la agresión, ni sobre el posible motivo que la originó.

