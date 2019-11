Gran gala de los IX Premios COPE Castilla-La Mancha

El Teatro de Rojas de Toledo ha acogido la IX gala de Premios Cope de Castilla-La Mancha, una edición que ha premiado al jurista, empresario y académico Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, los miembros del coro 'Los Seises de Toledo', Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, la empresa Get brit!, el deportista Alejandro Montalvo y la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad.

Asimismo, el director del Festival de Magia 'Toledo Ilusión', Woody Aragón, la empresa Grupo GV, la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, el proyecto '¿Cómo te Suena?' de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo, la diseñadora Ana Locking y el Ayuntamiento de la localidad toledana de Illescas, han sido merecedores de la distinción de este año".

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha considerado que la COPE es "una referencia nacional y regional a cuyos profesionales, periodistas y técnicos ha reconocido el mérito de haber hecho de la emisora la líder de audiencia a nivel regional, "en unos tiempos en los que no es nada fácil conseguirlo", ha precisado.

"El éxito llega detrás del esfuerzo", ha apuntado también el presidente, quien ha aprovechado para felicitar a los chefs castellano-manchegos que este mismo miércoles recibían una Estrella Michelin, Iván Cerdeño y Javier Aranda.

"Lo que define vuestro mérito es el referente que sois para cada uno de los gremios y las personas a las que representáis, sois un valor, un refugio para quienes no saben a dónde ir", ha concluido en referencia a los premiados.

Escuela concertada

García-Page se ha mostrado esperanzado en que Castilla-La Mancha sea “un valor refugio”, un lugar en el que no se discuta lo esencial. En este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que "en esta tierra no se pone en duda la educación concertada", ha aprovechado para reconocer y aplaudir el mérito de los galardonados por la emisora generalista, porque “necesitamos luces que señalen, si no el camino, al menos las cunetas”.

“Es necesario que a los efectos de redundar en la unidad del conjunto de España, podamos defender cada uno nuestros intereses sin que eso perjudique a los demás, es más grave que solo algunos lo defiendan. La diferencia no nos hace más débiles, la desigualdad sí y el que quiere la diferencia para tener más, va contra el concepto elemental de unidad”, ha dicho el presidente.

Precisamente sobre este asunto, el vicario general de la Archidiócesis de Toledo, Francisco César García Magán señaló durante el acto que “un derecho que es especialmente sensible, y con el cual COPE también está comprometido, es el derecho fundamental de libertad de enseñanza".

Y ya en esta jornada de jueves, 21 de noviembre, en declaraciones a COPE, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ha reaccionado a las palabras de García-Page asegurando que "no cree que se desmarque (de la opinión del Gobierno), todos somos valores seguros para la concertada. La educación es un derecho fundamental y corresponde a los poderes públicos garantizarla. Y los estamos haciendo a través de la programación general de la enseñanza. Con un sistema público al que se suma una red concertada que atiende a dos millones de alumnos".

Milagros Tolón

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha trasladado el reconocimiento de los toledanos a los galardonados por su trabajo diario "pues sirven de estímulo y son referentes sociales de los que en la ciudad y en la región están muy orgullosos".

"Una excelente representación de quienes día a día consiguen que nuestra región sea un buen lugar donde vivir, donde invertir, donde crear y donde hacer realidad cuantos proyectos personales y profesionales queramos poner en pie", ha señalado Milagros Tolón para decir que todos tienen el compromiso de buscar el bien común aportando su experiencia y generosidad.

En su intervención, la alcaldesa de la ciudad ha realizado una mención especial a los Seises del Colegio de Infantes de Toledo como "madre de dos 'seises' durante 7 años", ha manifestado, reconociendo su esfuerzo, valía y dedicación, la de ellos y sus familias, consiguiendo que "tengamos uno de los mejores coros de cantores de entre todas las catedrales de España".

Milagros Tolón también ha tenido palabras de agradecimiento para COPE Castilla-La Mancha, animando a la Cadena de emisoras a que continúe distinguiendo cada año a los mejores y más representativos de nuestra región, e invitándoles a seguir trabajando para seguir siendo un referente informativo en Toledo y en la comunidad autónoma para lo que "tendréis siempre el apoyo del Ayuntamiento".

Recordemos que el patrocinador principal de estos IX Premios COPE Castilla-La Mancha ha sido Eurocaja Rural en un evento que también participaron como patrocinadores Políclinico HM IMI Toledo, Colchonería La Imperial, Diputación Provincial de Toledo, Motor Pacífico Skoda, Seguros Soliss, Gelovisión, Aldauto Car (concesionario Audi), Cofarta, Automóviles Sanber y Alci.