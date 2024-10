Gálvez dará el salto a la energía verde: el alcalde anuncia en COPE el inicio de las obras de la planta de biometano

La localidad de Gálvez, en la provincia de Toledo, será el escenario de una nueva planta de biometano, un proyecto clave en la estrategia de energías limpias en España. Castilla-La Mancha ha dado un paso firme hacia el aprovechamiento de los residuos ganaderos y agroalimentarios con la aprobación del proyecto prioritario para la construcción de esta instalación, según lo anunciado en el Diario Oficial por el Gobierno regional. Esta planta, promovida por la empresa Nortibén, se perfila como una de las soluciones sostenibles más prometedoras para la gestión de estiércol y purines en el país.

Manuel Fernández, alcalde de Gálvez, ha manifestado en declaraciones a la cadena COPE el entusiasmo con el que el municipio ha recibido la noticia. “Nosotros recibimos la noticia con mucha alegría, porque es dar una solución a un problema. Y cuando las cosas se trabajan y vienen además con un consenso a nivel social, técnico, medioambiental y político para dar solución a un problema donde los próximos años desde Europa se va a apretar mucho con las directivas para la forma de sacar y de dar una solución a esos estiércoles, a esas basuras”, explicó el alcalde.

La planta de biometano no solo tendrá un impacto local, sino que representa un avance significativo para España, un país que aún está rezagado en el desarrollo de este tipo de infraestructuras. Mientras Europa cuenta con alrededor de 1.500 plantas de biometano, de las cuales unas 600 están en Francia, España apenas dispone de 13 instalaciones en explotación. Este déficit cobra mayor relevancia de cara a las futuras normativas europeas que regularán la eliminación de residuos ganaderos, como ha subrayado el alcalde de Gálvez en COPE. “Todos los estiércoles, los purines, deben ir a plantas de tratamiento. Ya no se van a poder verter libremente por el campo y si no se da una solución muchas explotaciones estarían abocadas a cerrarse. Yo creo que ninguna administración quiere que se cierre. Lo que hay que hacer es ponernos las pilas e intentar dar una solución. Primero, apostando por la energía y segundo, dar una solución a nuestro sector ganadero que es fundamental para la economía de Gálvez, para la economía de Castilla-La Mancha y para la economía de España”, destacó Fernández.

La declaración de proyecto prioritario allana el camino para que la planta sea una realidad en un corto plazo. Según ha adelantado el alcalde en COPE, se espera que la empresa a cargo de la construcción pueda comenzar las obras en los próximos meses. “A finales de 2024, principios de 2025”, afirmó Manuel Fernández. Este es el horizonte temporal para el inicio de las obras, una fecha clave para el municipio que se posiciona a la vanguardia en el desarrollo de energías limpias y sostenibles en Castilla-La Mancha y en España.