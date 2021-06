Eugenio de Mora vuelve a Toledo este domingo desde 2013

Con 16 festejos celebrado, el moracho Eugenio de Mora es el torero que más ha toreado en el coso capitalino, aunque desde el año 2013 no toreaba en la capital regional.

Vuelve este domingo Eugenio de Mora con un cartel netamente toledano para la corrida del Corpus junto a Álvaro Lozano (ha sido un habitual en las últimas corridas del Corpus antes de la pandemia) y Tomás Rufo (nacido en Pepino, es el novillero de moda que ya ha abierto la puerta grande de las Ventas) y confesaba en los micrófono de COPE sentir una gran ilusión y responsabilidad.

"Estoy muy contento y con muchas ganas de que llegue el domingo. He toreado en las plazas más importantes del mundo, pero Toledo es especial porque es mi tierra, donde he nacido y donde me he hecho matador de toros y para mí es una gran responsabilidad y un orgullo".

Eugenio está encantado con el cartel "Cuando se empezó a fraguar, desde el primer momento me hizo mucha ilusión y por parte de la empresa, la casa Lozano ha sido un acierto y espero que guste a la gente y sea una tarde de triúnfos y la ganadería también es de la tierra".

"Tendrá un recuerdo especial para su mentor, Pedro Lozano, fallecido hace poco de coronavirus"

No olvida a su mentor Pedro Lozano "Él no va a poder estar, le hemos perdido hace muy poco, el dichoso coronavirus se lo llevó y este cartél le hubiera gustado mucho. Llevaba a gala y demostró muchas veces ser un toledano de pro y yo aprendí mucho de él, fue mi maestro durante mucho tiempo y nunca dejé de sentir su cariño".