Varios estancos de Toledo vendían marihuana ilegal para fines terapéuticos: "¿Qué es legal y que no?

Esta misma semana conocíamos que en ocho estancos de la provincia de Toledo vendían marihuana haciéndola pasar por CBD, que es un derivado del Cannabis con uso meramente terapéutico.

No tienen nada que ver. Los dos productos son cannabinoides y se encuentran en la planta Cannabis Sátiva, pero la marihuana ilegal, la que tiene TCH tiene efectos psicoactivos y sus usuarios la consumen buscando euforia, relajación y alteraciones en la percepción.

El TCH se ha relacionado también con otros efectos nocivos como la dependencia, más riesgo de aparición de problemas de salud mental o retraso en el aprendizaje en consumos a edades tempranas. Es una sustancia que está prohibida en numerosos países, como España.

Mientras que el CBD se ha popularizado por sus potenciales beneficios terapéuticos para la salud, incluyendo el alivio del dolor, la reducción de la ansiedad y el mejoramiento del sueño.

De hecho, gracias a este efecto terapéutico han proliferado muchas tiendas dedicadas a vender productos con CBD. En COPE hemos hablado con Noelia de la tienda Insomnia Grow Shop Toledo, una tienda online y física que vende semillas de CBD, entre otros productos.

Noelia nos contaba qué es exactamente este producto “El CBD es un cannabinoide que tiene la planta de la marihuana, igual que es el THC, que es el tetracannabinoide. En concreto, el CBD es más de uso, como hemos hablado antes, terapéutico. La gente lo usa para mitigar, que no quitar, solo alivia un poco el dolor, o te deja un poco más relajado por el estrés, o te permite dormir un poquito mejor”.

PARA QUÉ SE UTILIZA Y CÓMO consumen

El perfil de las personas que buscan este producto es amplío y variado, buscando una mejora en su salud. Hay una variedad grande desde “gente que necesita consumirlo porque está en un tratamiento contra el cáncer y entonces mitiga el dolor a otra gente, que no quiere consumir porque están todo el día en la carretera. Entonces, si da menos del 0,2% y no consumen en exceso, no darían positivo en THC si les hacen un control de drogas”.

Noelia nos contaba que lo toma gente que tiene problemas para dormir o con dolores de la menstruación, también para la fibromialgia. El rango de edad varía, desde unos 20 años hasta gente mayor.

Hay varias maneras de consumir el cannabis: fumándolo, haciendo infusiones, haciendo cremas. Si tiene menos del 0,2% de THC, sí que sería legal ese CBD. “Esa flor de CBD, que es por lo que mucha gente pregunta, o esa extracción de CBD, sí que sería ya de uso terapéutico. Cuando supera ese 0,2%, en España, en concreto, es ilegal. Y entonces ya no se considera uso terapéutico”.

No siempre es fácil comprobar el porcentaje de THC por eso, ellos desde su establecimiento en Toledo no venden las flores, solo las semillas, “Lo que es la flor de CBD no lo vendemos, porque en realidad no nos fiamos de que tenga menos del 0,2% de THC”.